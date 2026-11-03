Ankara merkezli eş zamanlı operasyonda MİT ve emniyet ortaklaşa 14 şüpheliyi gözaltına aldı

operasyonun kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 3 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, bilgi ve istihbarat paylaşımı temelinde MİT ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli faaliyetleri sonucu planlandı ve icra edildi.

gözaltılar ve yürütülen işlemler:

Başsavcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin tamamı operasyon kapsamında tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemler ve gözaltı prosedürleri kolluk tarafından yerine getirildi.

soruşturmanın seyri:

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor. Başsavcılık ve yürütücü birimler, elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın bir sonraki aşamasına ilişkin hukuki işlemlerin başlatılması için çalışmalarını devam ettiriyor.

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı