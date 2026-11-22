Karadeniz'de palamut bolluğu sürüyor

Karadeniz'de palamut sezonunun sona erdiği düşünülürken, balıkçıların ağlarına takılmaya devam eden palamut yeniden bolluk yarattı. Normalde çoktan göç etmiş olması beklenen palamutun boğazdan geri dönerek Karadeniz'e yönelmesi bölge esnafını şaşırttı. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki palamudun tanesi 100-125 TL arasında satılırken, balıkçılar bolluğun 15-20 gün daha sürebileceğini tahmin ediyor.

Balıkçılar olayı nasıl anlatıyor:

Ahmet Çoğalmış, palamut bolluğunun devam ettiğini vurgulayarak, "Şu an palamut bolluğu halen devam ediyor. Böyle bir bolluk hiç olmamıştı. Herhalde bu bolluk 15-20 gün daha devam eder. Normalde palamudun bitmesi lazımdı. Balık boğaza girdiği zaman boğazdan da okyanusa girer ama bu sene öyle bir durum oldu ki palamut boğazdan tekrar geriye döndü. Haliyle bir bolluk daha yaşıyoruz" dedi.

Emin Avcı ise benzer şaşkınlığı dile getirerek, "Palamut boğazdan geri dönüş yaptı. Şu anda halen daha avlanıyor. Ben 25 yıllık balıkçıyım, böyle bir duruma hayatım boyunca hiç rastlamadım. Böyle bir bolluk da hiç görmedim. Palamut halen daha çıkmaya devam ediyor. Şu anda çoktan göç etmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Avcı ayrıca talebin sezonun ilk dönemlerine göre azaldığını; birçok kişinin palamudu depolayıp tuzladığını veya dondurucusuna koyduğunu, ancak avın uzun süre daha devam edebileceğini belirtti.

Tezgâhlarda fiyat tablosu:

Palamutun yanı sıra tezgâhlarda diğer balıkların kilogram fiyatları da öne çıkıyor. İstavrit 150 TL, hamsi 400 TL, mezgit 600 TL, çinekop 600 TL ve barbun 600 TL olarak satılıyor. Özellikle hamsinin 400 TL'ye ulaşması, palamutun daha ekonomik bir seçenek olarak tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlıyor.

Balıkçılar yaşanan bu geri dönüşün mevsimsel veya deniz koşullarına bağlı kısa dönemli bir hareket mi yoksa daha uzun süreli bir durum mu olacağını izliyor. Şu an için sahadaki görüşler, bol avın birkaç hafta daha sürebileceği yönünde birleşiyor.

KARADENİZ’DE PALAMUT SEZONUNUN SONA ERDİĞİ DÜŞÜNÜLÜRKEN BALIKÇILARIN AĞLARINA TAKILMAYA DEVAM EDEN PALAMUT, YENİDEN BOLLUK YAŞANMASINA NEDEN OLDU.