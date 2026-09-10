Ankara'da bozkırın eşsiz sesi Manarbek Erzhanov anıldı

Ankara'da anma konseri düzenlendi

Kazakistan halk sanatçısı Manarbek Erzhanov, doğumunun 125. yılında Ankara'daki Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Merkezinde düzenlenen konserde anıldı. Etkinlikte Kazak sanatçılar Erzhanov’un eserlerini seslendirirken, törene Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de katıldı. Programın kadim sanat geleneğine ve halk hafızasına saygı gösterme amacı taşıdığı vurgulandı.

raev'in değerlendirmeleri:

Sultan Raev, Manarbek Erzhanov'u Kazak halkının önemli bir sanatçısı olarak tanımladı ve anma programının adının ‘Bozkırın Eşsiz Sesi’ olduğunu hatırlattı. Raev, konserin aynı zamanda Kazak halkının geleneksel sanatına, nesilden nesile aktarılan kültürel mirasa ve manevi hafızaya yönelik bir saygı duruşu olduğunu belirtti. Konserdeki seçkin eserler ve yorumların, Erzhanov’un sanatını yaşatmaya hizmet ettiği ifade edildi.

mirası ve kültür köprüsü:

Raev, Erzhanov’un güçlü ve kendine özgü sesinin Kazak halkının duygularını ve kültürel değerlerini geniş kitlelere taşıdığını söyledi. Onun şarkılarında halkın tarihi, ezgilerinde milletin ruhu yer aldığını vurgulayan Raev, Manarbek Erzhanov’un bıraktığı mirası "geçmişten günümüze uzanan güçlü bir kültür köprüsü" şeklinde nitelendirdi. Raev ayrıca Erzhanov’un sanatının Türk dünyası açısından önemine dikkat çekerek, kültür ve sanatın Türk halklarını birbirine bağlayan başlıca unsurlardan biri olduğunu kaydetti.

Anma konseri, Erzhanov’un eserlerinin yorumlanmasıyla hem sanatçının anısını tazeledi hem de Kazak müzik geleneğinin korunup aktarılmasının önemine dikkat çekti.

KAZAKİSTAN'IN ÜNLÜ SANATÇISI MANARBEK ERZHANOV DOĞUMUNUN 125. YILINDA ANKARA'DA ANILDI.