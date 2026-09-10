Manisa'nın bağ bozumu serüvenine hayat veren fotoğraflar ödüllendirildi

bağ bozumu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bağ Bozumu ve Üzüm Kültürü Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmaya toplam 104 fotoğrafçı katıldı ve jüriye sunulan eser sayısı 193 olarak kayıtlara geçti. Organizasyon, Manisa'nın köklü bağcılık kültürünü ve üreticinin alın terini fotoğraf kareleriyle belgelemeyi hedefledi.

ödüller ve dereceye girenler:

Jüri değerlendirmesinin ardından Manisa bağlarının coşkusunu en etkileyici şekilde yansıtan Said İlyas Akkuş birinci seçildi ve 20.000 TL ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinciliği elde eden Ufuk Turpcan 15.000 TL, üçüncülüğü kazanan Hülya Çap ise 10.000 TL ile ödüllendirildi.

özel ödüller ve sergileme seçkisi:

Gülşah Durbay Özel Ödülü'ne layık görülen Merve Güleryüz'e Fujifilm Instax Mini Evo hediye edildi. Ayrıca Ahmet Güler, Ali Aslan, Aykut Yeniçağ, Hayati Adıgüzel, İsmail Aybey, Kamil Tekmen, Serdar Taşatan, Tuğçe Yalçınkaya, Volkan Akan ve Yalçın Akkaya'nın eserleri sergileme ödülüne hak kazandı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kurşunlu Han'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ KAPSAMINDAKİ FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN İSİMLER AÇIKLANDI. EMEĞİN VE GELENEĞİN KARELERE YANSIDIĞI ORGANİZASYONDA TOPLAM 104 FOTOĞRAFÇI 193 ESERLE KIYASIYA YARIŞTI.