Dolar 48,4873 +0,00%
Euro 56,4004 -0,18%
Bist 14.297,06 -1,44%
Altın Gram 6.846,85 -1,54%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 104,80 +3,55%
--°

Manisa'nın bağ bozumu serüvenine hayat veren fotoğraflar ödüllendirildi

Bağ Bozumu ve Üzüm Kültürü Fotoğraf Yarışması'nda 104 fotoğrafçı 193 eserle yarıştı; jüri Said İlyas Akkuş'u 20.000 TL ile birinci seçti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Manisa'nın bağ bozumu serüvenine hayat veren fotoğraflar ödüllendirildi

bağ bozumu fotoğraf yarışması sonuçlandı

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bağ Bozumu ve Üzüm Kültürü Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmaya toplam 104 fotoğrafçı katıldı ve jüriye sunulan eser sayısı 193 olarak kayıtlara geçti. Organizasyon, Manisa'nın köklü bağcılık kültürünü ve üreticinin alın terini fotoğraf kareleriyle belgelemeyi hedefledi.

ödüller ve dereceye girenler:

Jüri değerlendirmesinin ardından Manisa bağlarının coşkusunu en etkileyici şekilde yansıtan Said İlyas Akkuş birinci seçildi ve 20.000 TL ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinciliği elde eden Ufuk Turpcan 15.000 TL, üçüncülüğü kazanan Hülya Çap ise 10.000 TL ile ödüllendirildi.

özel ödüller ve sergileme seçkisi:

Gülşah Durbay Özel Ödülü'ne layık görülen Merve Güleryüz'e Fujifilm Instax Mini Evo hediye edildi. Ayrıca Ahmet Güler, Ali Aslan, Aykut Yeniçağ, Hayati Adıgüzel, İsmail Aybey, Kamil Tekmen, Serdar Taşatan, Tuğçe Yalçınkaya, Volkan Akan ve Yalçın Akkaya'nın eserleri sergileme ödülüne hak kazandı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Kurşunlu Han'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ VE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ KAPSAMINDAKİ FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN İSİMLER AÇIKLANDI. EMEĞİN VE GELENEĞİN KARELERE YANSIDIĞI ORGANİZASYONDA TOPLAM 104 FOTOĞRAFÇI 193 ESERLE KIYASIYA YARIŞTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarıgöl'ün geçmişi SADER'in sergisiyle canlandı
images

Festivalle ayağa kalkan Sındırgı: kültür, ticaret ve umut bir arada
images

Aydın kent meydanı'nda tarih kitaplarıyla buluşma
images

Kadınların dokunuşuyla canlanan 600 yıllık Manisa bezi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ Eğin Koçlar yolları güvenliğe kavuşuyor: 2 bin 200 metre sathi kaplama

Muratlı'da çocuk sesleri: TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini ağırladı

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu

Uluslararası görünürlük hedefiyle OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliğine geçti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı