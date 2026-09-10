Aydın kent meydanı'nda tarih kitaplarıyla buluşma

etkinlik ve tarihler:

Türk Tarih Kurumu tarafından hayata geçirilen 'Her Eve Bir Tarih Kitabı' projesinin mobil kitap satış mağazası, 11-12 Eylül 2026 tarihlerinde Aydın Kent Meydanı'nda okurla buluşacak. Yurt genelinde sürdürülen program kapsamında Aydın ziyaretinde de kurumun yayınları doğrudan okuyucunun erişimine sunulacak.

içerik ve etkinlikler:

Mağazada, kurumun Türk ve dünya tarihine ışık tutan yüzlerce yayını satışa sunulacak; satışın yanı sıra ziyaretçilere yazarlarla buluşma ve imza günleri fırsatı sağlanacak. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Sağinç, etkinlikle ilgili olarak kurumun akademik üretimini geniş kitlelerle buluşturma amacını vurguladı. Sağinç, 'Kurumun, ürettiği akademik bilgiyi geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla başlattığı Genel Okuyucu Dizisi başta olmak üzere Türk ve dünya tarihine dair yayımladığı pek çok kitap, mobil mağazada okurun ilgisine sunuluyor,' dedi.

amaç ve beklenti:

Mobil mağaza, her yaştan okura tarihe dair merak ettiklerini cevaplayabilecek kaynaklar sunmayı ve tarih okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Etkinlik, kurumun bilimsel üretimini sahaya taşıyarak okuyucu ile doğrudan temas kurmasını sağlamayı ve yayımlanan eserlerin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

TÜRK TARİH KURUMUNUN "HER EVE BİR TARİH KİTABI" PROJESİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ MOBİL KİTAP SATIŞ MAĞAZASI, YURT GENELİNDE OLDUĞU GİBİ AYDIN’DA OKURLA BULUŞUYOR.