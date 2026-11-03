Ankara'da FETÖ'ye finansal destek iddiasıyla operasyon: 7 gözaltı, 4 firari

Ankara'da FETÖ/PDY'ye finansal destek iddiasıyla operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve örgüt adına güncel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve şüphelilere yönelik işlemler eş zamanlı şekilde sürdürüldü.

Operasyonun kapsamı:

Hakkında gözaltı kararı bulunan 11 kişiden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüpheli firari olarak kaydedildi; yakalanmalarına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, operasyonun özellikle örgüte finansal destek sağlandığı iddiaları ve şüphelilerin örgüt adına yürüttükleri güncel faaliyetler kapsamında planlandığını belirtti.

Soruşturmanın seyri:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Emniyet ve istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonun devam edeceği, firari olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonel ve istihbari çalışmalara ağırlık verildiği ifade edildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yapılacak işlemler ve adli süreçlerin takip edileceği bildirildi.

ANKARA'DA FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSAL DESTEK SAĞLADIKLARI VE ÖRGÜT ADINA GÜNCEL FAALİYETLER YÜRÜTTÜKLERİ TESPİT EDİLEN 11 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ.