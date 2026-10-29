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Ankara'da TDT dışişleri bakanları konseyi toplandı, Hakan Fidan ev sahipliği yaptı

Hakan Fidan, Ankara'da TDT 13. Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı; bakanlar aile fotoğrafı çektirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Ankara'da TDT dışişleri bakanları konseyi toplandı, Hakan Fidan ev sahipliği yaptı

Toplantı ve ev sahipliği:

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı TDT 13. Zirvesi programı çerçevesinde Ankara'da düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı, başkent Ankara'daki protokoller doğrultusunda gerçekleştirildi ve gündeme ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı bir oturum olarak planlandı.

Karşılama ve aile fotoğrafı:

Toplantı öncesinde Bakan Fidan, toplantıya gelen dışişleri bakanlarını karşıladı. Karşılama yerinde short bir tören niteliğinde gerçekleşen karşılamanın ardından katılımcı bakanlar birlikte bir aile fotoğrafı çektirdi; fotoğraf çekimi toplantının başlangıcına işaret eden ritüel bir adım oldu.

Toplantının akışı ve önemi:

Aile fotoğrafı çekiminin tamamlanmasının ardından TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na geçildi. Toplantı, TDT üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve iş birliği alanlarını değerlendirmeyi amaçlayan gündem maddeleriyle sürdü. Ev sahipliği, Türkiye'nin örgüt içindeki rolünü ve diplomatik koordinasyon kapasitesini gözler önüne serdi.

Resmi ev sahipliği ve toplu fotoğraf çekimi gibi unsurlar, zirve sürecinde hem sembolik hem de iletişimsel açıdan önem taşıdı; görüşmelerin ardından atılacak adımların takip edileceği ifade edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA’DA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA ANKARA’DA DÜZENLENEN TDT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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