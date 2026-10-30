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Muğla Büyükşehir eğitimle Hisarönü'nde meme kanseri farkındalığını güçlendirdi

Muğla Büyükşehir'in Sağlık İçin Sahadayız ekibi Marmaris Hisarönü'nde düzenlediği etkinlikte meme kanseri, erken tanı, tarama ve kendi muayenesini anlattı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla Büyükşehir eğitimle Hisarönü'nde meme kanseri farkındalığını güçlendirdi

etkinlikte neler yapıldı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve tarama etkinliği düzenledi. Etkinlik, Sağlık İçin Sahadayız projesi kapsamında ilçelerde sürdürülen yerinde sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

projenin kapsamı:

Göğüs hastalıkları ve KBB uzmanlarının yanı sıra fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sağlık personelinden oluşan ekip, vatandaşlara tansiyon ve kan şekeri ölçümü gibi temel sağlık taramaları sundu. Sağlık personeli, katılımcıların sorularını yanıtladı ve özellikle kadınlara yönelik evde kendi kendine meme muayenesi uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

erken teşhis ve öneriler:

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Esin Kolkesen etkinlikte Ekim ayının dünya genelinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlattı ve meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurguladı. Kolkesen, erken tanı konulduğunda tedavi başarısının yüksek olduğunu belirterek düzenli kontrol ve taramaların önemine dikkat çekti. Ayrıca Kolkesen, her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması ve 40 yaşından itibaren yılda bir mamografi çektirmesinin önerildiğini aktardı.

Etkinlik, bilgilendirmenin yanı sıra yerel halkla doğrudan iletişim kurularak erken tanı bilincini artırmayı hedefledi. Belediye ekipleri, düzenli tarama alışkanlıklarının yaşam süresi ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkisini tekrar ederek, bilinçlenmenin hem bireysel hem toplumsal düzeyde hayati olduğuna işaret etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN HİSARÖNÜ’NDE MEME KANSERİ FARKINDALIĞI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN HİSARÖNÜ’NDE MEME KANSERİ FARKINDALIĞI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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