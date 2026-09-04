Anlık refleks küçük kızı tramvayın önünden uzaklaştırdı: SAMULAŞ görevlisinin anlatımı

Anlık müdahale hayat kurtardı

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı İstasyonu'ndaki hemzemin yaya geçidinde, SAMULAŞ güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi tramvayın önüne doğru koşan 5 yaşındaki kız çocuğunu son anda yakalayarak raylardan uzaklaştırdı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

İstasyon çevresindekiler ve çocuğun yakınlarıyla birlikte geçitte yürürken, küçük kız bir anda koşarak tramvay hattına yöneldi. Lafçi, saniyeler içinde refleks göstererek müdahale etti ve çocuğu güvenli bölgeye çekti. Olayın ardından aile görevlilere teşekkür etti.

güvenlik görevlisinin anlatımı

Muhammet Lafçi, görevi sırasında gördüğü sahneyi şöyle aktardı: "O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi ve bu şekilde müdahale ettim. Her zaman da müdahale etmeye hazırız zaten". Lafçi, refleksle müdahale ettiğini, gerekirse kendi canını da tehlikeye atabileceğini belirtti.

Görevlinin vurguladığı gibi, SAMULAŞ güvenlik ekipleri sadece ani tehlikelere müdahale etmekle kalmıyor; kayıp eşya teslimi ve yolcu güvenliğinin sağlanması gibi rutin sorumlulukları da üstleniyor. İstasyon görevlileri bazen aynı noktada görünmeyebiliyor; Lafçi bunun yanlış anlaşılmalara yol açabildiğini söyledi.

vatandaşa uyarı ve hatırlatma

Lafçi, hemzemin geçitlerde alınacak basit önlemlerin büyük fark yaratacağını belirterek yolculara şu uyarılarda bulundu: kulaklıkla yürümemek, her iki yöne bakmak ve çocukları yakından takip etmek. "Benim halkımızdan istediğim, hemzemin geçitlerde karşıdan karşıya geçerken lütfen kulaklık kullanmamaları ve her iki yöne de bakmaları" dedi.

Olay, kısa süreli panik yaşanmasına rağmen güvenlik görevlisinin hızlı müdahalesiyle ucuz atlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtları ve görevlinin ifadeleri, benzer kazaların önlenmesi için hem ekiplerin hazır bulunmasının hem de kamuoyu farkındalığının önemini bir kez daha ortaya koydu.

SAMSUN'DA TRAMVAYIN ÖNÜNE DOĞRU KOŞAN 5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU SON ANDA YAKALAYARAK RAYLARDAN UZAKLAŞTIRAN SAMULAŞ GÜVENLİK GÖREVLİSİ MUHAMMET LAFÇİ, OLAY ANINDA KENDİ KIZININ GÖZÜNÜN ÖNÜNE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ