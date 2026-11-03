Anne hemşire ve doktor kızı aynı çatı altında mesaiye başladı

anne ve kız aynı sağlık merkezinde göreve başladı

Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Değirmenönü Aile Sağlığı Merkezi, idari düzenlemelerin ardından anlamlı bir mesai birlikteliğine ev sahipliği yapmaya başladı. Göreve başlayan Beyza Nur Süslüoğlu Kalpalı ile kızının çalışma yaşamını sürdürdüğü annesi Hemşire Hanife Süslüoğlu artık aynı çatı altında hizmet veriyor.

göreve başlama ve imza anı:

İki sağlık çalışanı, merkezdeki göreve başlangıç sürecinde sözleşme imzalayarak resmen ortak mesailerine başladı. Kurum içindeki düzenlemeler ve personel planlaması çerçevesinde yapılan atama, hem merkez çalışanları hem de hastalar tarafından ilgiyle karşılandı. Anne-kız ikilisi hasta kabulüne başlayarak günlük hizmet akışına dahil oldu.

tecrübe, uyum ve hasta memnuniyeti:

25 yılı geride bırakan bir meslek yaşamına sahip olan Hemşire Hanife Süslüoğlu, aynı merkezde evlâtla çalışmanın kendisi için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Birlikte çalışmanın getirdiği uyum, ekip içi dayanışma ve hasta ilişkilerinde olumlu etkiler yaratırken, merkez personeli de bu örnek iş birliğini merkez için bir kazanç olarak nitelendirdi. Anne ve kızın gösterdiği özveriyle vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesinin korunacağı vurgulanıyor.

MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI DEĞİRMENÖNÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NDE GÖREVE BAŞLAYAN DR. BEYZA NUR SÜSLÜOĞLU KALPALI, ANNESİ HEMŞİRE HANİFE SÜSLÜOĞLU İLE SÖZLEŞME İMZALAYARAK AYNI ÇAT ALTINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI.