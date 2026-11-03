Siirt’te organ bağışına dair bilinç kampanyası 'hayat kurtarır' köşesiyle güçlendi

etkinlik kapsamında neler yapıldı:

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Standı yöneten Organ Bağışı Birim Sorumlusu Figen Doğrusever, hasta, hasta yakınları ve hastaneyi ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelerek organ bağışının önemi, bağış süreci ve organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Etkinlik boyunca katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı; sorular yanıtlandı ve bağış sürecine ilişkin adımlar açıklandı. Bu uygulamalar, bilgi eksiğini azaltmayı ve bağışa ilişkin kaygıları gidermeyi hedefledi.

'organ bağışı hayat kurtarır' köşesi:

Hastane içinde oluşturulan 'Organ Bağışı Hayat Kurtarır' köşesinde hem hastane personeli hem de vatandaşlar organ bağışına dair duygu ve düşüncelerini yazarak kampanyaya destek verdi. Köşe, farkındalığın görsel olarak da artmasına olanak sağlayarak etkinliğe katılımı teşvik etti.

Etkinlik yetkilileri, organizasyonun amacının toplumsal farkındalığı artırmak ve daha fazla vatandaşın organ bağışına yönlendirilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Bu tür çalışmaların, nakil bekleyen hastalar için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı ve toplum desteğinin önemi yeniden hatırlatıldı.

SİİRT'TE VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.