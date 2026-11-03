Savunma sanayisinde beyin gücüne dönüşüm için yetkinlik mimarisi öne çıktı

Çalıştayta amaç: yurt dışındaki birikimin sanayiye entegrasyonu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda düzenlenen "Beyin Göçünden Beyin Gücüne" Çalıştayı, 2025-2026 döneminde yurt dışından Türkiye’ye dönen nitelikli profesyoneller ile savunma sanayii kuruluşlarının insan kaynakları yöneticilerini ASELSAN Çelik Kubbe Konferans Salonu’nda bir araya getirdi. Etkinlik, Savunma Sanayii Akademi tarafından Millî Yetkinlik Hamlesi kapsamında ikinci kez gerçekleştirildi ve bilgi ve deneyimin sektöre aktarılmasına odaklandı.

millî yetkinlik hamlesi ve hedefler:

Programın açılış konuşmasını yapan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Millî Yetkinlik Hamlesi ile lise düzeyinden üst düzey yöneticilere kadar geniş bir insan kaynağı havuzunun yetkinliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığını vurguladı. Karataş, bu yetkinliklerin sanayinin ihtiyaçları ve teknoloji yol haritasıyla doğrudan ilişkilendirilmesi gerektiğini belirterek, eğitimin ve istihdamın hedef odaklı kurgulanmasının önemine işaret etti.

yetkinlik mimarisi ihtiyacı:

Karataş, savunma anlayışının yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda siber, diplomasi, ekonomi, strateji ve toplum bilimlerini de kapsadığını söyleyerek "bilişsel cephe" vurgusu yaptı. Tek başına nitelikli kişileri bir araya getirmenin yeterli olmayacağını, bu birikimi doğru projelerde ve kritik teknolojilerde yönlendirecek bir yetkinlik mimarisine ihtiyaç olduğunu ifade etti: "Sadece iyi kadro oluşturmak iyi oyunun garantisini vermediği gibi biz iyi insanları toplayarak da bir kazanım elde edemeyiz."

Ayrıca Karataş, çalıştayın amacının sadece Türkiye’ye dönüşü teşvik etmek olmadığını, yurt dışında kalan profesyonellerin bilgi ve becerisinden de faydalanmanın yollarının aranması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede Karataş, "tersine beyin göçü" kavramını tercih etmediğini belirterek, diasporadaki yeteneklerle ilişkilerin sürdürülebilir hale getirilmesinin önemini vurguladı.

dönüş deneyimi: neslişah can'ın hikâyesi

Çalıştayda söz alan TUSAŞ Uçak Performans Mühendisi Neslişah Can, 4,5 yaşındayken ailesiyle Londra'ya taşındığını ve yüksek lisans dâhil tüm eğitimini orada tamamladığını anlattı. Eğitim sonrası TUSAŞ’ın yurt dışından gelen Türklere yönelik staj programına katılmasının, Türkiye’de çalışma arzusunu pekiştirdiğini söyledi: "TUSAŞ ilgimi çekti ve güzel bir kampüsü vardı. Bir de benim her zaman zaten mezun olunca Türkiye’ye dönme gibi planlarım, hayallerim vardı."

İki yıldır TUSAŞ’ta görev yapan Can, uçak grubunda sistem mühendisi olarak başladığı görevine uçak performans mühendisi olarak devam ettiğini belirtti ve Türkiye’deki saha deneyiminin mesleki gelişiminde belirleyici olduğunu ifade etti: "İngiltere’de öğreneceğimden çok daha fazla şeyi burada öğrendiğimi düşünüyorum. Uçaklarla iç içe çalışıyorum. Her gün uçak görüyorum, uçağa kablo bağladığımız bile oluyor." Can, sahada daha aktif rol almanın ve projede doğrudan etkide bulunmanın kariyerini hızlandırdığını söyledi.

Çalıştay katılımcılarının paylaşımları, savunma sanayinde kalifiye insan kaynağını çekme ve elde tutma stratejilerinin yanı sıra, yurt dışındaki Türk uzmanlarla işbirliği modellerinin geliştirilmesine yönelik somut politika önerilerinin hazırlanması ihtiyacını öne çıkardı. Etkinlik, yetenek yönetimi, uyum süreçleri ve yetkinlik mimarisi konularında sektör ve akademi arasındaki işbirliğini güçlendirme hedefiyle sona erdi.

Savunma sanayiinde "Beyin Göçünden Beyin Gücüne" buluşması