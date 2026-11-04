Rönesans'tan Malatya'ya eğitim yatırımı: iki okul 1.680 öğrenciye kapı açıyor

Rönesans Eğitim Vakfı Malatya'da iki okulun temellerini attı

Rönesans Eğitim Vakfı (REV) Malatya'da toplam 1.680 öğrencinin eğitim göreceği iki yeni okulun temelini attı. Törene Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak katıldı. Açıklamaya göre, Malatya Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 32 derslik ve modern atölyelerle 960 öğrenciye, Malatya Ayşe Ilıcak İlkokulu ise 24 derslikle 720 öğrenciye eğitim imkânı sağlayacak.

okulların kapasitesi ve eğitim altyapısı:

Mesleki ve teknik eğitimde teknoloji odaklı bir yaklaşım benimseniyor. Malatya Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri alanında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı atölye çalışmalarıyla öğrencilere pratik beceriler kazandırmayı hedefliyor. Okulun planlanan teknolojik altyapısı; problem çözme, üretme ve geliştirme yetkinliklerini destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Bu sayede öğrencilerin hem yükseköğretime hem de iş hayatına hazırlanması amaçlanıyor.

Malatya Ayşe Ilıcak İlkokulu ise 24 dersliğiyle çocuklara sağlam bir eğitim başlangıcı sunmayı, temel okuma-yazma ve temel becerilerin erken yaşta gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Her iki okul da REV tarafından inşa edildikten sonra vakıf bünyesinde sürdürülecek destek programlarının parçası olacak.

vakfın uzun vadeli eğitim çalışmaları:

Törende konuşan Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak şunları söyledi: "Malatya’da iki yeni okulumuzun temelini atarken çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine duyduğumuz inancı somut bir adıma dönüştürüyoruz. Malatya Ayşe Ilıcak İlkokulumuzla çocuklarımızın eğitim yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarına, Malatya Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizle de gençlerimizin teknolojiyi anlayan, kullanan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Mesleki eğitimi, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmeleri ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesi açısından çok değerli buluyoruz. Bu anlayışla hayata geçireceğimiz lisemizin teknolojik altyapısını ve modern atölyelerini, öğrencilerimizin bilgilerini uygulamaya dönüştürebilecekleri bir eğitim ortamı oluşturmak üzere planlıyoruz. Vakıf olarak desteğimizi okulların inşasıyla sınırlı tutmayacak, hizmete açıldıktan sonra da vakfımız bünyesinde sürdüreceğiz."

2009 yılında kurulan Rönesans Eğitim Vakfı, burs programları, eğitim projeleri ve okul yatırımlarıyla bugüne kadar 15 binden fazla gence burs sağladı. REV Akademi Online Eğitim Platformu üzerinden öğrencilere toplam 55.434 saat eğitim sunuldu ve bursiyerler tarafından toplam 415.289 saat gönüllülük faaliyeti gerçekleştirildi.

Vakıf ayrıca Düşler Odası projesiyle 68 ilde 71 anaokulunda kütüphaneler kurdu; Gelecek Kütüphanesi Kitap Kumbarası, İyilik Kumbarası ve Rüzgar Gülü gibi projelerle 482 binden fazla çocuğun eğitimine katkı sağladı. REV’in desteklediği kurumlar arasında Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu, Malatya Darende Ayşe Ilıcak Anaokulu, Yozgat Ayşe Ilıcak İH Ortaokulu ve Kız Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş Keriman Çetinkaya Anaokulu bulunuyor.

Malatya'da temeli atılan bu iki yeni okul, REV’in okul öncesinden yükseköğretime uzanan ve sürdürülebilirlik odaklı eğitim yatırımlarının yeni bir adımını temsil ediyor.

RÖNESANS HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI DR. ERMAN ILICAK