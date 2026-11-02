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Konya'da üniversite-sanayi köprüsü: araştırma ekosistemi ve yönetişim gündemde

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 54 üniversiteden temsilcilerin katıldığı çalıştayda üniversite-sanayi iş birliği ve araştırma ekosistemleri ele alındı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Konya'da üniversite-sanayi köprüsü: araştırma ekosistemi ve yönetişim gündemde

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 5. araştırma ekosistemi ve yönetişim çalıştayı başladı

Yükseköğretimde araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve üniversitelerde üretilen bilginin sanayi ile buluşturulması hedefiyle düzenlenen 5. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi tarafından açıldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üniversite-Sanayi İşbirliği Eylem Planı doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Araştırma Dekanlığı Koordinatörlüğü (ARDEK) organizasyonunda gerçekleşen program Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

çalıştayın hedefleri ve gündemi:

Çalıştay, kamu, üniversite ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek sağlık teknolojileri, tarımda dijital dönüşüm, savunma sanayisi, uluslararası araştırma ekosistemleri ve araştırma dekanlıklarının iyi uygulamalarına odaklanıyor. Program kapsamında kurumsal deneyim paylaşımları ile yeni iş birliği modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor ve iki gün sürecek etkinlikte katılımcılar arasında pratik uygulamalar ile politika önerileri tartışılacak.

üniversite-sanayi iş birliğinin önemi ve yerel dinamikler:

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, açılış konuşmasında üniversite-sanayi iş birliğinin ülkenin kalkınması ve teknolojik bağımsızlığı açısından kritik olduğunu vurguladı. Yılmaz, üniversitelerde yürütülen araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşmasının; yeni teknolojilerin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkenin rekabet gücünün artması açısından önem taşıdığını belirtti. Selçuk Üniversitesi'nin sanayiyle yürüttüğü iş birlikleri hakkında rektörün verdiği bilgiye göre yılda ortalama 300 protokol imzalanıyor ve ekosistemde yaklaşık 250 şirket ile 1200 araştırmacı aktif rol alıyor.

Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı kamu politikalarının ve teşviklerin üniversite ile sanayi arasındaki köprü rolünü güçlendirdiğini kaydederken, Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Acar sanayicilerin Ar-Ge projelerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ve rekabetçi üretim için yüksek teknoloji odaklı yaklaşımların zorunlu olduğunu ifade etti.

oturumlar, katılımcılar ve beklenen çıktılar:

Çalıştayın ilk oturumu Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan başkanlığında yapıldı. Oturumda; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin ve Elsevier Danışmanı Saide Sak "Üniversite-Sanayi İş Birliği Yönetişimi, Misyon Farklılaşması ve Veri Temelli İzleme" başlıklı değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştaya ASELSAN ve HAVELSAN gibi kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, özel sektör temsilcileri ile 54 üniversiteden 12 rektör ve araştırma dekanlığı yöneticileri katıldı. Etkinlik Konya Sanayi Odası, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Teknokent ve Elfatek Teknoloji Şirketi katkılarıyla düzenleniyor.

İki gün boyunca sürdürülecek programda paylaşılacak deneyimler ve geliştirilecek iş birliği modellerinin, hazırlanacak Konya Bildirgesi aracılığıyla yükseköğretim araştırma ekosistemine ve Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Çalıştay, hem yerel paydaşlar arasında ilişki ağını güçlendirmeyi hem de üniversitelerden çıkan bilginin ticarileştirilmesi süreçlerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HÜSEYİN YILMAZ, AÇILIŞ KONUŞMASINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ...

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HÜSEYİN YILMAZ, AÇILIŞ KONUŞMASINDA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN ÜLKENİN KALKINMASI VE TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEME DİKKAT ÇEKTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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