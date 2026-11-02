Fırat Üniversitesi senatosu Elazığ OSB'de üretimle akademiyi buluşturdu

Toplantının amacı ve kapsamı:

Fırat Üniversitesi Senato Toplantısı, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve Elazığ’ın üretim potansiyelini akademik bilgiyle buluşturmak amacıyla Elazığ Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş başkanlığında yapılan toplantıda üniversitenin akademik, bilimsel ve idari faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda üniversitenin mevcut çalışmaları, hedefleri ve gelecek döneme yönelik planlamalar ele alındı. Senatonun OSB sahasında toplanması, sanayinin ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve ortak proje üretimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

hedef ve iş birliği yönelimleri:

Senato, akademik birikimin sanayinin ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi, bilimsel çalışmaların üretime ve ekonomik değere dönüştürülmesi konularında farkındalık oluşturmayı hedefledi. Toplantı, ortak projelerin artırılması ve üniversitenin araştırma kapasitesinin üretimle daha fazla ilişkilendirilmesine vurgu yaptı.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, toplantıya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üniversitelerin en önemli sorumluluklarından biri, sahip oldukları akademik bilgi ve bilimsel birikimi toplumun ve üretim sektörünün hizmetine sunmaktır. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiğimiz senato toplantımızı, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. Sanayimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, üniversitemizin bilgi ve araştırma kapasitesini daha fazla üretimle buluşturmak ve şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sunacak ortak projeleri artırmak istiyoruz. Fırat Üniversitesi olarak Elazığ’ın üretim, istihdam ve sanayi potansiyeline katkı sağlayacak her türlü iş birliğine önem veriyoruz"

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTISI, ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE ELAZIĞ’IN ÜRETİM POTANSİYELİNİ AKADEMİK BİLGİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA BULUŞTURMAK AMACIYLA ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) GERÇEKLEŞTİRİLDİ.