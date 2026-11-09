Antakya'da 4 aylık takip sonucu çökertilen hırsızlık çetesi: 16 tutuklama

Operasyonun detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla yürüttükleri çalışmada bir hırsızlık çetesini çökertti. Soruşturma, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde projeli dosya olarak ele alındı ve yaklaşık dört ay süren teknik ile fiziki takip ile sürdürüldü.

Soruşturmanın yürütülmesi:

Takip sürecinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 24 ayrı ara yakalama yapıldı ve hırsızlık olaylarıyla bağlantılı 18 şüpheli tespit edildi. Ara yakalamalar kapsamında ilk etapta 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Dosyanın sonlandırılması aşamasında, 4 Kasım tarihinde Antakya ilçesinde eş zamanlı bir operasyonda 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı; adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler ve çete lideri:

Yürütülen çalışmalar sonucunda toplamda yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Olaylar sırasında şahısların iş yerlerini soyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma sonunda toplam 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi; tutuklanan şahısların tamamının hırsızlıktan birden fazla suç kaydına sahip olduğu belirlendi.

Çetenin liderliğini yapan şahsın ise A.I. olduğu ve bu kişinin toplam 43 suç kaydı bulunduğu, bunlardan 35'inin hırsızlık dosyasıyla ilişkili olduğu kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI