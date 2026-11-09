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Sabahın ilk saatlerinde Yenice'de kokoreç dükkanı alevlere teslim oldu

Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey Caddesi'nde sabaha karşı çıkan yangında bir kokoreç dükkanı tamamen kullanılamaz hale geldi; polis soruşturuyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:57

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sabahın ilk saatlerinde Yenice'de kokoreç dükkanı alevlere teslim oldu

Olayın ayrıntıları:

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey Caddesi'nde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bir kokoreç dükkanında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve alevler kısa sürede yayılarak işyerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve çevre incelendi.

Soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, delil ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak yangının nedenini araştırıyor ve soruşturma sürüyor.

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Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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