Sabahın ilk saatlerinde Yenice'de kokoreç dükkanı alevlere teslim oldu

Olayın ayrıntıları:

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey Caddesi'nde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bir kokoreç dükkanında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve alevler kısa sürede yayılarak işyerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve çevre incelendi.

Soruşturma ve inceleme:

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, delil ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak yangının nedenini araştırıyor ve soruşturma sürüyor.

ÇANAKKALE’NİN YENİCE İLÇESİNDE SABAHA KARŞI ALEVLERE KESLİM OLAN İŞLETME KULLANILMAZ HALE GELDİ.