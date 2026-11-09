Dolar 50,1783 +0,09%
Euro 56,2132 +0,60%
Bist 11.615,73 +1,16%
Altın Gram 6.627,79 +0,82%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,54 -1,81%
--°

Çocuğu yankesiciliğe yönlendirmekle suçlanan kişi cezaevine gönderildi

Adana'da M.A.'nın 12 yaşındaki U.A.'yı yankesiciliğe yönlendirip cep telefonunu çaldırdığı, telefonun ele geçirildiği ve M.A.'nın tutuklandığı bildirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çocuğu yankesiciliğe yönlendirmekle suçlanan kişi cezaevine gönderildi

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim günü Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Fatma M. isimli mağdurun cebindeki cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri benzer nitelikte 14 Ekim tarihli başka bir açıktan hırsızlık olayında da inceleme başlattı; bu olayda mağdur Mazlum İ.'nin motosikletinin ön cebindeki cep telefonu çalınmıştı.

Soruşturma ve bulgular:

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, iki olayla bağlantılı olarak şüphelinin M.A. olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada, M.A.'nın 12 yaşındaki U.A.'yı yankesicilik eylemine yönlendirdiği ve mağdurun cebinden telefonu aldırdığı belirlendi. Çalınan telefon ekiplerce ele geçirildi ve olayda adı geçen çocuğun yakalanması için işlem başlatıldı.

Şüphelinin beyanı ve adli süreç:

Polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen M.A., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve adı geçen çocuğu tanımadığını söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA’DA HIRSIZLIK YAPAN VE BİR ÇOCUĞU DA YANKESİCİLİĞE YÖNLENDİREREK HIRSIZLIK YAPTIRDIĞI TESPİT...

ADANA’DA HIRSIZLIK YAPAN VE BİR ÇOCUĞU DA YANKESİCİLİĞE YÖNLENDİREREK HIRSIZLIK YAPTIRDIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şoförün otoyolda geri manevrası Bursa çevreyolunda tartışma çıkardı
images

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı
images

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı
images

Afyonkarahisar'da okullar çevresinde huzur uygulaması başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

Ardahan'da beyaz örtü iki görüş doğurdu: bazı yaylacılar köye inerken bazıları yaylada kalmayı seçti

Annelere yönelik eğitimle uyuşturucuya karşı farkındalık artırıldı

Siirt’te Veysel Karani yolunda çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL