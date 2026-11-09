Çocuğu yankesiciliğe yönlendirmekle suçlanan kişi cezaevine gönderildi

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim günü Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Fatma M. isimli mağdurun cebindeki cep telefonu yankesicilik yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri benzer nitelikte 14 Ekim tarihli başka bir açıktan hırsızlık olayında da inceleme başlattı; bu olayda mağdur Mazlum İ.'nin motosikletinin ön cebindeki cep telefonu çalınmıştı.

Soruşturma ve bulgular:

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, iki olayla bağlantılı olarak şüphelinin M.A. olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada, M.A.'nın 12 yaşındaki U.A.'yı yankesicilik eylemine yönlendirdiği ve mağdurun cebinden telefonu aldırdığı belirlendi. Çalınan telefon ekiplerce ele geçirildi ve olayda adı geçen çocuğun yakalanması için işlem başlatıldı.

Şüphelinin beyanı ve adli süreç:

Polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen M.A., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve adı geçen çocuğu tanımadığını söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA’DA HIRSIZLIK YAPAN VE BİR ÇOCUĞU DA YANKESİCİLİĞE YÖNLENDİREREK HIRSIZLIK YAPTIRDIĞI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.