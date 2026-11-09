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IKBY'de Kormor gaz sahasına insansız hava aracıyla saldırı

IKBY'nin Süleymaniye'deki Kormor Gaz Sahası'na İHA saldırısı üretim ve ihracatı durdurdu; elektrik üretimi 2 bin 500-2 bin 800 megavat azalacak.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

IKBY'de Kormor gaz sahasına insansız hava aracıyla saldırı

saldırının ayrıntıları:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye vilayetine bağlı Çemcemal ilçesindeki Kormor Gaz Sahasına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırının ardından tesisteki üretim ve ihracat faaliyetleri durduruldu. Tesisteki maddi hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ve çalışmaların ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini koruyor.

elektrik üretimine etkisi:

IKBY Elektrik Bakanlığı, gaz sevkiyatının kesilmesinin bölgedeki elektrik üretimini 2 bin 500 ila 2 bin 800 megavat azaltacağını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, bölgedeki başlıca elektrik santrallerinin bir bölümünün söz konusu sahada üretilen doğalgaza bağımlı olduğu vurgulandı; bu durumun şebeke üzerindeki yük dağılımını ve tedarik güvenliğini etkileyebileceği belirtildi.

soruşturma ve resmi yanıt:

Irak Başbakanı Ali Zeydi, saldırının araştırılması amacıyla IKBY'deki ilgili kurumlarla ortak bir soruşturma komitesi kurulması talimatı verdi. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi bünyesindeki Güvenlik Medya Ağı'nın ilk belirlemelerine göre can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Yetkililer saldırının sorumlularına ilişkin açıklama yapmadı; soruşturmanın sonuçları ve hasarın boyutuna ilişkin detaylar bekleniyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi&#039;nin (IKBY) Süleymaniye vilayetinde bulunan Kormor Gaz Sahası&#039;na...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye vilayetinde bulunan Kormor Gaz Sahası'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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