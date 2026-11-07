Antakya'da 7 gün eğitim: HBB'nin denemeleri öğrencileri sınav atmosferine hazırlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kursları ve denemeleri devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler için Antakya’daki HBB Destek Eğitim Merkezinde ücretsiz kurslar ve deneme sınavları düzenleyerek gençlere kapsamlı destek sağlıyor. Programda derslerin yanı sıra rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri de sunuluyor; yeni eğitim dönemi 1 Eylül itibarıyla başladı ve öğrencilere haftanın 7 günü eğitim veriliyor.

Deneme sınavlarının düzenlenmesi ve sağladığı kazanımlar:

Kurs kapsamında düzenli deneme sınavları yapılması hedefleniyor. Denemeler, öğrencilerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine, zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve bilgi boşluklarını tespit etmelerine olanak tanıyor. Uygulamalar teorik çalışmayı pratiğe dökmek için planlı bir yöntem sunuyor ve performans takibiyle eksik alanların belirlenmesini kolaylaştırıyor.

Uygulanan denemeler ve öğrenci sayıları:

Kursların başlamasından bu yana 150 mezun öğrenciye, her hafta cuma günü olmak üzere toplam 8 deneme sınavı uygulandı. Hafta sonu gruplarında ise 12. sınıftaki 163 öğrenciye 4 YKS, 8. sınıftaki 117 öğrenciye ise 3 LGS deneme sınavı yapıldı. Bu sayılar, merkezin farklı gruplarda düzenli sınav pratiği sunduğunu gösteriyor.

HBB yetkilileri, sınav takviminin son ayında öğrencilerin sınav pratiğini artırmak amacıyla seri deneme sınavlarının gerçekleştirileceğini belirtti. Öğrenciler, düzenli denemeler ve rehberlik desteğiyle sınavlara daha hazırlıklı ve özgüvenli gitmeyi amaçlıyor.

HBB DESTEK EĞİTİM MERKEZİ’NDE ÖĞRENCİLER DENEME SINAVLARIYLA SINAVLARA HAZIRLANIYOR.