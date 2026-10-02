Antakya'da ani yağışta suya gömülen araçtaki çocuk ve yetişkin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antakya'da kurtarma çalışması

Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan yoğun yağış sırasında Karlısu Mahallesi yolu üzerinde suyla kaplı yolda 1 araç mahsur kaldı. Araç içerisinde bulunan 1 yetişkin ve 1 çocuk için itfaiye ekipleri harekete geçti.

Müdahale ve tahliye

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki iki kişi kısa sürede güvenli bölgeye ulaştırıldı. Kurtarma çalışması sırasında ekipler, bölgedeki vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahalede bulundu.

Çocuğun okula bırakılması

Kurtarma operasyonunun ardından çocuk, ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. Olay, yoğun yağışın ulaşıma etkisini bir kez daha gösterirken ekiplerin hızlı müdahalesi olası riskleri azaltmış oldu.

ANTAKYA KARAKSI YOLU ÜZERİNDE YOĞUN YAĞIŞ NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOCUK VE VATANDAŞ EKİPLER TARAFINDAN GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI.