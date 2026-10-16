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Antakya'da asayiş uygulaması sonuçlandı: çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Hatay Emniyetinin uygulamasında 211 kişi, 45 araç ve 8 işyeri denetlendi; çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya'da asayiş uygulaması sonuçlandı: çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Antakya'da asayiş uygulaması sonuçları

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında 14 Ekim tarihinde akşam saatlerinde kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama, kent merkezine bağlı farklı mahalle ve bölgelerde eş zamanlı olarak yapıldı.

uygulamanın yapıldığı alanlar:

Denetimler 19.00-20.00 saatleri arasında Kuzeytepe, Serinyol, Zülüflühan ve Dağ bölgeleri ile bu bölgelere bağlı cadde, sokak, park ve umuma açık işletmelerde sürdürüldü. Ekipler hem sokak kontrolleri hem de işyeri denetimleri yaptı.

denetim bulguları ve yakalamalar:

Uygulama kapsamında toplam 211 kişi kontrol edilirken, 45 araç sorgulandı ve 8 umuma açık işletme denetlendi. Denetimler sonucunda; basit yaralama suçundan 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 kişi ile iftira, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, cinsel saldırı, mala zarar verme, kasten yaralama ve taksirle yaralama suçlarından aranan 6 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Denetimler sırasında işyerleriyle ilgili de ihlaller tespit edildi; bir işletmede sorumlu müdür bulunmaması, diğerinde ise sigortasız işçi çalıştırılması gerekçesiyle 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GENEL ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GENEL ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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