Antakya'da başarı buluşması: başkan Yapar dereceye giren öğrencileri kutladı

Antakya belediye başkanı öğrencilerle buluştu

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını tebrik etti. Toplantıda elde edilen başarının kent için gurur verici olduğunu vurgulayan Yapar, gençlerin emeklerinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

toplantının katılımcıları:

Başkan Yapar'a Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin Öztürk, Şükrü Çağlarsu ve Murat Genco, Meclis Üyesi Cengiz Sağlam ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Cengiz Şenkule eşlik etti.

kutlama ve hediye takdimi:

Görüşmede Yapar, öğrencilerle sohbet ederek elde ettikleri başarıdan dolayı onları tebrik etti; ailelerini ve öğretmenlerini de kutladı ve başarılarının artarak devam etmesini diledi. Programın ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR’IN YKS’DE DERECE ELDE EDEN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ PROGRAMDAN GÖRÜNTÜLER.