Dolar 48,4901 +0,01%
Euro 56,5495 +0,08%
Bist 14.505,48 +0,00%
Altın Gram 6.967,91 +0,20%
EUR/USD 1,1640 +0,01%
Brent Petrol 100,70 -0,50%
--°

Antakya'da başarı buluşması: başkan Yapar dereceye giren öğrencileri kutladı

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, YKS'de dereceye giren öğrencileri ağırlayıp başarılarını kutladı; aileleri ve öğretmenleri de tebrik etti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Antakya'da başarı buluşması: başkan Yapar dereceye giren öğrencileri kutladı

Antakya belediye başkanı öğrencilerle buluştu

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nda dereceye giren öğrencilerle bir araya gelerek başarılarını tebrik etti. Toplantıda elde edilen başarının kent için gurur verici olduğunu vurgulayan Yapar, gençlerin emeklerinin takdir edilmesi gerektiğini belirtti.

toplantının katılımcıları:

Başkan Yapar'a Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin Öztürk, Şükrü Çağlarsu ve Murat Genco, Meclis Üyesi Cengiz Sağlam ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Cengiz Şenkule eşlik etti.

kutlama ve hediye takdimi:

Görüşmede Yapar, öğrencilerle sohbet ederek elde ettikleri başarıdan dolayı onları tebrik etti; ailelerini ve öğretmenlerini de kutladı ve başarılarının artarak devam etmesini diledi. Programın ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR’IN YKS’DE DERECE ELDE EDEN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA...

ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM NACİ YAPAR’IN YKS’DE DERECE ELDE EDEN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ PROGRAMDAN GÖRÜNTÜLER.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çıkrıkçılar yokuşu'nda kırtasiye hareketi okula dönüşü hızlandırdı
images

Köyceğiz'te yeni dönem öncesi öğrencilere kırtasiye desteği
images

Gaziantep'te eylül telaşı: kırtasiye ve çanta satıcılarında yoğun hazırlık
images

Kütahya'da mesleki eğitimde sektörle bağlar güçlendirilecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emirler göleti'nde temel kazıları ilerliyor, 1590 dekar kapalı şebekeyle sulanacak

Kestel'de servis minibüsünün ters şeritte ilerlemesi araçları panikletti

Kayseri kulübü genç kaleci Yağmur Karademir ile yollarını ayırdı

Kayseri Atletikspor’a 21 yaşındaki pasör çaprazı Esra Çevik katıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı