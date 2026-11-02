Antakya'da Büyükdalyan Mahallesi'nde şüphelinin üstünden ruhsatsız tabanca çıktı

olayın kısa özeti:

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, Büyükdalyan Mahallesinde şüpheli C.Ş. üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemeler:

Aramada bulunan 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek sayısı, emniyet yetkililerince kayıt altına alındı. Ele geçirilen silah ve mühimmatın detayları kolluk kayıtlarında yer aldı.

soruşturma ve adli işlemler:

Gözaltına alınan C.Ş. hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. Emniyet güçleri olayla bağlantılı olabilecek diğer kişi veya delillerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

ANTAKYA’DA ELE GEÇİRİLEN RUHSATSIZ TABANCA VE FİŞEKLER.