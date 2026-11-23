Antakya'da cumhuriyet caddesi yeniden canlandı

Hatay merkezindeki yeniden yapılanma çalışmalarının en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkan Cumhuriyet Caddesi, esnafın iş yerlerini tekrar açmasıyla gündelik hayatın merkezi olmaya başladı. Vali Mustafa Masatlı, caddede faaliyet gösteren esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerini iletti hem de bölgedeki ticari hareketliliğin önemine vurgu yaptı.

Vali'nin esnaf ziyaretleri:

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Masatlı, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen ihya ve inşa çalışmalarının geldiği noktayı yerinde gördü. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali, caddenin yeniden açılmasının bölge sakinleri için moral ve ekonomik canlılık sağladığını ifade etti.

cadde canlanmasının önemi:

Yetkililer, Cumhuriyet Caddesi'nin yeniden ticari hayata kavuşmasının sadece ekonomik bir geri dönüş değil; aynı zamanda kent merkezinin sosyal dokusunun onarıldığının da göstergesi olduğunu belirtiyor. Esnafın emeği, vatandaşların ilgisi ve ticari hareketlilik bir araya geldikçe cadde eski işlevine paralel yeni bir dinamizm kazanıyor.

Antakya'da süren ihya sürecinde Cumhuriyet Caddesi'nin açılması, kentsel yaşamın ve günlük alışveriş rutinlerinin normalleşmesine katkı sağlarken, bölgede verilen mesaj da net: kent merkezi yeniden canlanıyor ve toplumsal hayat adım adım toparlanıyor.

VALİ MUSTAFA MASATLI, CUMHURİYET CADDESİ’NDE ESNAFI İŞ YERLERİNDE ZİYARET ETTİ.