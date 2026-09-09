Antakya'da evin içinde yakalanan yılan güvenle doğaya salındı

Antakya'da konutta görülen yılan olayı:
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde bir evin içinde yılan görülmesi üzerine ev sakinleri ekiplerden yardım istedi. İhbarı alan ekipler kısa sürede adrese gelerek çalışma başlattı.
İhbar ve müdahale:
Ekipler, müdahale sırasında önceliği hem insan güvenliğine hem de hayvana zarar vermemeye verdi. Yapılan titiz çalışma sonucunda yılan bulunduğu yerden dikkatli yöntemlerle çıkarıldı.
Yılanın akıbeti:
Yakalanan yılan, ekiplerin gayretleriyle zarar verilmeden yakalandı ve uygun bir noktaya bırakılarak doğal yaşam alanına geri kazandırıldı.
ANTAKYA GÜZELBURÇ MAHALLESİ’NDE EVİN İÇERİSİNDE YAKALANAN YILAN VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI.
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