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Antakya'da evin içinde yakalanan yılan güvenle doğaya salındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir konutta görülen yılan, ekiplerin özenli çalışmasıyla zarar görmeden yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Antakya'da evin içinde yakalanan yılan güvenle doğaya salındı

Antakya'da konutta görülen yılan olayı:

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde bir evin içinde yılan görülmesi üzerine ev sakinleri ekiplerden yardım istedi. İhbarı alan ekipler kısa sürede adrese gelerek çalışma başlattı.

İhbar ve müdahale:

Ekipler, müdahale sırasında önceliği hem insan güvenliğine hem de hayvana zarar vermemeye verdi. Yapılan titiz çalışma sonucunda yılan bulunduğu yerden dikkatli yöntemlerle çıkarıldı.

Yılanın akıbeti:

Yakalanan yılan, ekiplerin gayretleriyle zarar verilmeden yakalandı ve uygun bir noktaya bırakılarak doğal yaşam alanına geri kazandırıldı.

ANTAKYA GÜZELBURÇ MAHALLESİ’NDE EVİN İÇERİSİNDE YAKALANAN YILAN VE EKİPLERİN...

ANTAKYA GÜZELBURÇ MAHALLESİ’NDE EVİN İÇERİSİNDE YAKALANAN YILAN VE EKİPLERİN ÇALIŞMASI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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