Antakya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Antakya'daki yakalama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, kullanım amaçlı uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili aranan şahıslar takibe alındı. Yapılan operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş cezası bulunan biri gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltı:

Çalışmada, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G., Antakya'da yakalanarak emniyete götürüldü.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.G. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen şüpheli, ifade ve yargılama sürecinin devamı için cezaevine teslim edildi.

ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.