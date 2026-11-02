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Antakya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyeti, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'yi Antakya'da yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Antakya'daki yakalama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, kullanım amaçlı uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilgili aranan şahıslar takibe alındı. Yapılan operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş cezası bulunan biri gözaltına alındı.

Operasyon ve gözaltı:

Çalışmada, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G., Antakya'da yakalanarak emniyete götürüldü.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.G. adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen şüpheli, ifade ve yargılama sürecinin devamı için cezaevine teslim edildi.

ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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