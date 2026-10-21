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Antakya'da MOBSAN'da yangın kontrol altına alındı, vali Masatlı incelemede

Antakya'daki MOBSAN'da Akabe Mobilya'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; Vali Mustafa Masatlı fabrikada inceleme yaptı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya'da MOBSAN'da yangın kontrol altına alındı, vali Masatlı incelemede

Antakya'da mobilya fabrikasında alevler söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içindeki Akabe Mobilya isimli iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine bölgeye yapılan ihbarla Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sahadaki çalışmaları havadan görüntülendi ve alevlerle mücadele sonucu yangın hızla söndürüldü.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İntikal eden ekipler, yangının sıçrama riskini azaltmak için yoğun müdahalede bulundu. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından fabrikada halen soğutma çalışmaları sürdürülüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Vali Masatlı'nın incelemesi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının çıktığı fabrikaya gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, olay yerinde yapılan çalışmaları takip etti ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer halkı ve çevredeki işletmeleri bilgilendirmeye devam ediyor.

Alevlere teslim olan fabrikada, Vali Masatlı incelemelerde bulundu

Alevlere teslim olan fabrikada, Vali Masatlı incelemelerde bulundu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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