Dolar 49,9140 -0,12%
Euro 55,9727 +0,08%
Bist 10.961,67 +0,00%
Altın Gram 6.297,44 -1,14%
EUR/USD 1,1193 +0,02%
Brent Petrol 106,45 +1,60%
--°

Antakya'da otomobil yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Antakya Ekinci Mahallesi'nde çıkan otomobil yangını, ihbar üzerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da otomobil yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Antakya'da otomobil yangını kontrol altına alındı

olay ve müdahale:

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bir otomobilde başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.

güvenlik ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin anında müdahalesiyle yangının büyümesi önlendi; görevli ekipler aynı zamanda bölgede gerekli emniyet tedbirlerini alıp araç ve çevresinde kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirdi.

ANTAKYA’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

ANTAKYA’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gizli bölmelerden güvercin kümesine: Tekirdağ'da iki haftalık uyuşturucu operasy...
images

adana’da ekmek dağıtırken vurulan fırıncının eşi adalet istedi
images

Eskişehir'de ehliyetsiz sürüşe 80 bin lira ceza, tutanak anında mizah
images

Nevşehir'de iş yeri önünde kadına tokat iddiası: görüntüler ve rapor tutuklamayı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de ehliyetsiz sürüşe 80 bin lira ceza, tutanak anında mizah

fenerbahçe, şampiyonlar ligi'nde liverpool'u ağırlıyor

kursiyer kadınların harput köftesi ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Babadağ, Ahmet Nazif Zorlu'nun kaybıyla sarsıldı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı