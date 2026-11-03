Antakya'da otomobil yangını itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Antakya'da otomobil yangını kontrol altına alındı
olay ve müdahale:
Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde bir otomobilde başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.
güvenlik ve soğutma çalışmaları:
Ekiplerin anında müdahalesiyle yangının büyümesi önlendi; görevli ekipler aynı zamanda bölgede gerekli emniyet tedbirlerini alıp araç ve çevresinde kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirdi.
ANTAKYA’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.
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