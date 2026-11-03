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Kahramanmaraş'ta üç kardeşin yaşamına hareket katan özel sandalyeler

Dr. Selma Ünlüer öncülüğünde ve hayırseverlerin katkısıyla Osman, Hamide ve Nur'a ihtiyaçlarına özel tekerlekli sandalyeler teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kahramanmaraş'ta üç kardeşin yaşamına hareket katan özel sandalyeler

Kahramanmaraş'ta özel tekerlekli sandalye teslimatı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırseverlerin iş birliği sonucu üç bedensel engelli kardeşe ihtiyaçlarına göre tasarlanmış tekerlekli sandalyeler verildi. Destekten yararlanan kardeşlerin isimleri Osman, Hamide ve Nur olarak açıklandı.

Amaç ve tasarım:

Sandalyeler, kardeşlerin engellilik durumları ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak özel üretildi. Projenin temel hedefi, kardeşlerin günlük yaşamlarının kolaylaşması ve hareket kabiliyetlerinin artması olarak belirlendi. Tasarım aşamasında beden ölçüleri, destek gereksinimleri ve konfor unsurları öncelikli kriterler oldu.

Teslimat süreci ve beklentiler:

Düzenlenen teslim programında yetkililer, bu tür desteklerin sosyal hayata katılımı artırma ve bağımsız yaşamı güçlendirme üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Sağlanan ekipmanlarla kardeşlerin aile içi ve toplumsal yaşamda daha fazla bağımsızlık kazanması, erişilebilirliklerinin iyileştirilmesi ve günlük aktivitelerini daha rahat sürdürebilmeleri hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER’İN EŞİ DR. SELMA ÜNLÜER’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYIRSEVERLERİN...

KAHRAMANMARAŞ VALİSİ MÜKERREM ÜNLÜER’İN EŞİ DR. SELMA ÜNLÜER’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE BEDENSEL ENGELLİ 3 KARDEŞE İHTİYAÇLARINA ÖZEL HAZIRLANAN TEKERLEKLİ SANDALYELER TESLİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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