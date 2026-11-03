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Kesikköprü'de dron destekli operasyon: köpek dövüşü iddiasıyla 11 kişiye adli işlem

Kesikköprü'de dron destekli operasyonda köpek dövüştürüldüğü iddiasıyla 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 2 köpek teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kesikköprü'de dron destekli operasyon: köpek dövüşü iddiasıyla 11 kişiye adli işlem

Kesikköprü kırsalında dron destekli operasyon

Kırşehir'in Kesikköprü kırsalında jandarma ekiplerinin dron desteğiyle düzenlediği operasyonda, köpek dövüştürülerek bahis oynatıldığı yönündeki tespitler üzerine müdahale yapıldı. Olayla ilgili olarak çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonun yöntemi ve tespitler:

Jandarma ekipleri, bölgede yapılan ön tespitler ve ihbarlar doğrultusunda dron kullanarak alanda yapılan faaliyetleri gözlemledi ve delil topladı. Ekiplerin saha çalışması sonucunda, iddialara konu etkinliğin gerçekleştiği belirlendi ve operasyon kararı alındı.

Uygulanan yaptırımlar ve hayvanların durumu:

Operasyonda hakkında işlem başlatılan kişi sayısı 11 olarak kaydedildi. Şüphelilere toplam 127 bin 644 TL idari para cezası uygulandı. Dövüştürüldüğü tespit edilen 2 köpek ise teslim alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine verildi.

Yetkililer, benzer ihbarların değerlendirilip takip edileceğini bildirirken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kırşehir'de dron destekli 'köpek dövüşü' operasyonu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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