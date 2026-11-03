Mut'ta sessiz çalışma adresi: 105 kişilik okuma salonu ücretsiz hizmet veriyor

Mut Okuma Salonu eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyor:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde hizmet veren 17 okuma salonu arasında yer alan Mut Okuma Salonu, ilçedeki bilgiye erişim ve çalışma ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyete geçti. Salon, 30 Eylül 2026 tarihinden bu yana modern donanımıyla her yaştan vatandaşa açık şekilde hizmet veriyor.

Toplam 105 kişilik kapasite sunan salon, özellikle üniversite sınavlarına, KPSS'ye ve uzmanlık sınavlarına hazırlanan öğrencilerin tercih ettiği sessiz ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturuyor. Aynı zamanda kitap okumak veya dijital kaynaklara erişmek isteyen vatandaşlar da salonu ücretsiz kullanabiliyor.

sunulan hizmetler ve çalışma saatleri:

Mut Okuma Salonu'nda ücretsiz Wi-Fi, bilgisayar kullanımı ve sıcak içecek imkânı bulunuyor. Salon kullanıcıları çay, kahve ve sıcak su hizmetlerinden yararlanırken, dijital kaynaklara erişim olanağı da sağlanıyor. Hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında açık olan salon, günlük rutin çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş.

Bu olanaklar, özellikle okul çıkış saatlerinde öğrencilerin derslere kesintisiz çalışabilmesine olanak tanıyor. Salonun düzeni ve sessizliği, odaklanma gerektiren sınav hazırlıkları için uygun bir zemin sunuyor.

yerel yetkililerden değerlendirme:

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kültür Tesisleri ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mut Okuma Salonu Sorumlusu Öznur Sivas, salonun ilçedeki önemli bir ihtiyacı giderdiğini vurguladı. Sivas, 'Okuma salonumuz açıldıktan sonra, öğrenciler okuldan çıkışlarında gelerek burada derslerine çalışabiliyorlar. Sadece üniversiteye hazırlanan değil, KPSS'ye ya da uzmanlık sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz de geliyor. Ortam oldukça sessiz ve sakin. Okuma salonumuzu kullanmak isteyen vatandaşlarımız çay, kahve, sıcak su ve internet hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyorlar' dedi.

Sivas ayrıca, belediye olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefinin altını çizdi ve 'Her öğrencimizin geleceğe açılan bir kapı olduğu bilinciyle, 13 ilçede eşit hizmet vermeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, okuma salonlarının hem fiziksel hem de dijital ihtiyaçları dengeli şekilde karşılamaya odaklandığını gösteriyor.

Mut Okuma Salonu, sunduğu ücretsiz imkânlarla yerel düzeyde eğitim desteğini güçlendirirken, kent genelindeki diğer salonlarla birlikte daha geniş bir erişim ağı oluşturuyor. Vatandaşlar ve öğrenciler için tasarlanmış bu alan, sınav hazırlığı ve düzenli okuma için erişilebilir bir seçenek sunuyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE HİZMET VEREN 17 OKUMA SALONUYLA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRÜYOR.