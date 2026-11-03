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Dronla tespit edilen köpek dövüşü iddiası Kesikköprü’de 11 kişiye adli işlem

Kırşehir'in Kesikköprü kırsalında dron destekli operasyonda, köpek dövüştürülüp bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dronla tespit edilen köpek dövüşü iddiası Kesikköprü’de 11 kişiye adli işlem

Kesikköprü kırsalında yapılan operasyon:

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen dron destekli çalışmada, Kesikköprü kırsalında köpek dövüştürüldüğü ve bahis oynatıldığı iddiaları üzerine müdahale gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

idari cezalar ve hayvanların durumu:

Yetkililer, şüphelilere toplam 127 bin 644 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Dövüştürüldüğü belirlenen 2 köpek ise teslim alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

dronla çalışmanın sağladığı imkanlar:

Operasyonda kullanılan dronlar, kırsal alanlardaki şüpheli faaliyetlerin tespitinde rol oynadı ve müdahalenin hızlı şekilde yapılmasına olanak sağladı. Başlatılan adli işlemlerle olayın ayrıntılarının netleştirilmesi bekleniyor.

KIRŞEHİR’İN KESİKKÖPRÜ KIRSALINDA JANDARMA EKİPLERİNCE DRON DESTEKLİ DÜZENLENEN OPERASYONDA, KÖPEK...

KIRŞEHİR’İN KESİKKÖPRÜ KIRSALINDA JANDARMA EKİPLERİNCE DRON DESTEKLİ DÜZENLENEN OPERASYONDA, KÖPEK DÖVÜŞTÜRÜLEREK BAHİS OYNATILDIĞI İDDİASIYLA 11 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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