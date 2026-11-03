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Kütahya'nın münazara ikilisi üniversite finallerinde Türkiye şampiyonu

Kütahya Gençlik Merkezi temsilcileri Eren Uçar ve Yağız Kaygı, Mersin'deki 7. Türkiye Münazara Yarışmaları üniversite finallerinde Türkiye birinciliğini kazandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya'nın münazara ikilisi üniversite finallerinde Türkiye şampiyonu

finaller ve eleme turları:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 7’inci Türkiye Münazara Yarışmaları Türkiye Finalleri'nde Kütahya, üniversite kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. Kütahya Gençlik Merkezi'ni temsil eden Eren Uçar ve Yağız Kaygı, müsabakaların finalinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye birinciliği elde etti.

Yarışmanın eleme turları, Mersin'de Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. Eleme aşamalarını başarıyla geçen takımlar, son turda Mersin Kız Yurdu Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen finalde karşılaştı.

performans ve jüri değerlendirmesi:

Final boyunca Eren Uçar ve Yağız Kaygı güçlü savunmaları ve etkili hitabetleriyle dikkat çekti. Düşüncelerini açık ve ikna edici biçimde ifade etmeleri, stratejik argüman sunmaları ve takım uyumları jüri tarafından övgüyle karşılandı. Bu unsurlar, çiftin üniversite kategorisinde birinciliği kazanmasında belirleyici oldu.

kütahya'da kutlama ve teşekkürler:

Kütahya Gençlik Merkezi adına yarışan gençlerin elde ettiği başarı kentte sevinçle karşılandı. Başarıya imza atan Eren Uçar ve Yağız Kaygı tebrik edilirken, yarışma sürecinde emeği geçenlere ve organizasyona teşekkür edildi. Kütahya'nın genç temsilcilerinin ulusal alanda elde ettiği bu sonuç, kent için önemli bir gurur kaynağı oldu.

KÜTAHYA’DAN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU! MÜNAZARA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDULAR

KÜTAHYA’DAN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU! MÜNAZARA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDULAR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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