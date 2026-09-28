Dolar 48,9784 +0,13%
Euro 55,7782 +0,06%
Bist 12.899,35 +0,00%
Altın Gram 6.628,19 -2,59%
EUR/USD 1,1384 -0,08%
Brent Petrol 98,97 +1,57%
--°

Antakya'da şantiye malzemelerinin tutuştuğu yangın hızla söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Altınçay Mahallesi'nde bir şantiyede çıkan malzeme yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Antakya'da şantiye malzemelerinin tutuştuğu yangın hızla söndürüldü

Antakya'da şantiye malzemelerinin tutuştuğu yangın hızla söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Altınçay Mahallesi sınırlarındaki bir şantiyede malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Olay yerine intikal eden ekipler, alevlerin kısa sürede büyümesini ve çevreye yayılmasını engellemek üzere hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.

yangına müdahale:

Ekiplerin zamanında ve koordineli çalışması sayesinde yangın şantiye alanı içinde sınırlı kaldı ve kısa süre içinde kontrol altına alındı. İlk müdahale sırasında güvenlik önlemleri önceliklendirildi ve alevlerin çevreye sıçramasının önüne geçildi.

soğutma çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede kapsamlı bir soğutma çalışması başlatıldı. Ekipler, olası yeniden alevlenmeleri önlemek ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla soğutma ve kontrolleri sürdürdü.

ANTAKYA’DA ŞANTİYE İÇERİSİNDEKİ MALZEMELERDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

ANTAKYA’DA ŞANTİYE İÇERİSİNDEKİ MALZEMELERDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güvenli sürüş için Bilecik jandarma motosiklet timinden eğitim
images

Alev topuna dönen kamyonet Van adliye karşısında kullanılamaz hale geldi
images

Didim'de lastik bottaki 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
images

Yahşihan'da yolsuzluk soruşturması derinleşti: 35 şüpheli adliyede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarihi sayaç atölyesi konservatuvar olarak gençleri sanatla buluşturmaya hazırlanıyor

Alev topuna dönen kamyonet Van adliye karşısında kullanılamaz hale geldi

Söğüt'te itfaiyecilerle dayanışma mesajı

Çocuklar gökyüzüne barışı taşıdı

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi