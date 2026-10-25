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Antakya'da üç kamu hizmet binasının inşasında son aşamalar denetleniyor

Vali Mustafa Masatlı, Antakya'da Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro ile Hatay Defterdarlığı yeni binalarının inşaatını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Antakya'da üç kamu hizmet binasının inşasında son aşamalar denetleniyor

Antakya'da üç hizmet binasında inceleme

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı süren üç kamu hizmet binasında saha gezisi gerçekleştirdi. İncelemelerde, projelerin yürütülme aşaması ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

saha incelemeleri:

Masatlı, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro ile Hatay Defterdarlığı yeni hizmet binalarının inşaat alanlarını tek tek gezdi. Yetkililerden proje ilerleyişi, uygulanan iş programı ve iş güvenliği önlemleri hakkında ayrıntılı brifing aldı.

yeniden inşa ve hizmet hedefleri:

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında hayata geçirilen bu yatırımların amacı, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasını sağlamaktır. Denetimlerde, binaların işlevsellik ve hizmet odaklı tasarımlarına dikkat çekildi.

Yetkililer, çalışmalarda koordinasyonun sürdüğünü ve projelerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinde kalitenin artmasının hedeflendiğini bildirdi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DA YAPIMI SÜREN KAMU HİZMET BİNALARINDA İNCELEMELERDE...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DA YAPIMI SÜREN KAMU HİZMET BİNALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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