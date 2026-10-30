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Emekliler ağır ekonomik zorluk içinde: Talip Geylan'dan seyyanen zammın emekliye yansıtılması çağrısı

Talip Geylan, emeklilerin ekonomik zorluk içinde olduğunu söyleyerek memurlara verilen seyyanen zammın emekliye aynen yansıtılması ve refah payı istedi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 19:25

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Emekliler ağır ekonomik zorluk içinde: Talip Geylan'dan seyyanen zammın emekliye yansıtılması çağrısı

Talip Geylan: emekliler insanca yaşamdan mahrum bırakıldı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, emeklilerin içinde bulunduğu durumu sert bir dille değerlendirdi. Geylan, "Ömrünü devletin kamu hizmetini vatandaşımıza ulaştırmak için geçirmiş olan ve yaşamlarının son deminde insanca bir hayatı hak eden emeklilerimiz çok büyük bir ekonomik zorluğa mahkum bırakılmış durumdadır. Bu kabul edilemez" dedi.

Geylan'ın talepleri:

Geylan, memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın emekli maaşlarına da aynı miktarda yansıtılması gerektiğini vurguladı. Sadece enflasyon farkının ödenmesinin yeterli olmadığını belirterek memur ve emeklilere refah payı verilmesi çağrısında bulundu.

Geylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları üzerine emeklilere zam ve refah payı yapılacağı yönündeki haberlerin basına yansıdığını hatırlattı. Bilindiği üzere 2023 yılında memura yapılan 8 bin 77 lira seyyanen zam, halihazırda 25 bin 100 lira olmuştur. Emekli maaşına bu zammın yansıtılmaması nedeniyle çalışan maaşı ile emekli maaşı arasında büyük bir makas oluştuğunu ifade etti.

Emekli-memur uçurumu ve istihdam etkisi:

Geylan, "Çalışırken aldıkları ücretin neredeyse yüzde 45’ini ancak alabilecek olan yüzbinlerce memurumuz, bu nedenle emekli olamıyor" diyerek söz konusu farkın hem emeklilik kararlarını geciktirdiğini hem de genç memur adayları için yeterli istihdam imkânı doğurmadığını belirtti. Bu tablonun devlet kadrolarındaki boşalmanın azalması ve iş bekleyen gençlerin istihdamının kısıtlanması gibi sonuçları doğurduğunu kaydetti.

Son olarak Geylan, kamu çalışanları ve emeklilerin milli gelirden hak ettiklerini alması gerektiğini tekrarladı: "Öncelikle memur maaşlarına yapılan seyyanen artışın aynı miktarda emekli maaşlarına da yansıtılması elzemdir. Bununla birlikte enflasyon kadar zammın aslında sıfır zam olduğu gerçeğinden hareketle enflasyon farkının yanı sıra memur ve emekliye refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi olmazsa olmazdır. Kamu çalışanları ve emeklileri de milli gelirden hak ettiğini almalıdır."

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI TALİP GEYLAN, &quot;ÖMRÜNÜ DEVLETİN KAMU HİZMETİNİ VATANDAŞIMIZA...

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL BAŞKANI TALİP GEYLAN, "ÖMRÜNÜ DEVLETİN KAMU HİZMETİNİ VATANDAŞIMIZA ULAŞTIRMAK İÇİN GEÇİRMİŞ OLAN VE YAŞAMLARININ SON DEMİNDE İNSANCA BİR HAYATI HAK EDEN EMEKLİLERİMİZ ÇOK BÜYÜK BİR EKONOMİK ZORLUĞA MAHKUM BIRAKILMIŞ DURUMDADIR. BU KABUL EDİLEMEZ" DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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