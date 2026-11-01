Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri GastroAntalya'da altı gümüş madalya elde etti

Antalya Belek Üniversitesi'nden gastroantalya başarısı:

Antalya Belek Üniversitesi öğrencileri, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali GastroAntalyada önemli bir performans sergiledi. Etkinlik 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi ve yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı yarışmacıyı bir araya getirdi.

yarışma sonuçları ve kazanılan madalyalar:

Festivalde üniversitenin gastronomi öğrencileri hem bireysel hem de ekip kategorilerinde öne çıktı. Üniversite Düzeyi Öğrenci Ana Yemek Yarışması kategorisinde yarışan öğrencilerden 3ü gümüş madalya alırken, Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması kategorisinde üniversite ekibi de 3 gümüş madalya elde etti. Böylece Antalya Belek Üniversitesi toplamda 6 gümüş madalya kazanmış oldu.

etkinliğin üniversiteye ve öğrencilere katkısı:

Bu başarı, öğrencilerin bireysel yeteneklerini ve ekip içindeki koordinasyonlarını uluslararası bir platformda gösterdiklerini ortaya koyuyor. Festivalin geniş katılımcı profili ve yoğun rekabet ortamı, öğrencilerin mesleki deneyimini artırırken üniversitenin eğitim programının uygulamalı yönünü de destekliyor. Elde edilen madalyalar, kurumun gastronomi alanındaki görünürlüğünü yükseltirken öğrenciler için kariyer fırsatlarını güçlendirebilir.

Antalya Belek Üniversitesi'nin bu performansı, hem bireysel başarıların hem de takım çalışmasının dengeli bir şekilde ödüllendirildiği uluslararası bir yarışmada elde edildi ve üniversitenin sektördeki iddiasını pekiştirdi.

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE MUTFAK YILDIZLARI FESTİVALİ (GASTROANTALYA) KAPSAMINDA TOPLAM 6 GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.