Öğretmenler Diyarbakır'da ortak eğitim kültürü için buluştu

Çalıştay Diyarbakır Final Okulları'nda gerçekleşti

Final Eğitim Kurumları tarafından organize edilen çalıştaya farklı illerden gelen toplam 150 öğretmen katıldı. Okulöncesi ve ilkokul branşlarında görev yapan öğretmenler, Diyarbakır Final Okulları'nda atölye ve seminer oturumlarına dahil olarak mesleki gelişim, yöntem paylaşımı ve eğitim kültürünün güçlendirilmesi üzerine çalıştı.

çalıştayın hedefleri:

Etkinliğin temel hedefleri arasında öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmelerini sağlamak, kurum çapında ortak bir eğitim kültürü oluşturmak ve katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmek yer aldı. Final Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Gökçe Karabulut etkinliğin bu yıl yapılan üçüncü çalıştay olduğunu vurguladı ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'dan gelen öğretmenlerin bir arada olmasının paylaşılan öğrenme süreçlerini güçlendireceğini belirtti. Atölye çalışmaları, uygulamalı etkinlikler ve geri bildirim oturumlarıyla öğretmenlerin üretkenliklerinin desteklenmesi amaçlandı.

bölgesel işbirliği ve uygulamalar:

Diyarbakır Final Okulları ilkokul müdürü Özge Cengiz ise çalıştayın öğrenci odaklı hedeflere vurgu yaptığını ifade etti. Cengiz, öğretmenlerin öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını belirledikten sonra bu alanları en üst düzeye taşımayı amaçladıklarını, seminer ve atölyelerin fikir alışverişi için önemli bir zemin sunduğunu belirtti. Etkinliklerin öğretmenlere ilham kaynağı olduğunu ve öğretim pratiğini besleyici nitelikte olduğunu söyledi.

Final Eğitim Kurumları Akademi Koordinatörü Kıvanç Dizmen ise çalıştayların bölgesel bir program kapsamında yürütüldüğünü anlattı. Dizmen, İstanbul'da başlayan çalıştay sürecinin şimdi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge çalıştayıyla Diyarbakır'da devam ettiğini ve özellikle Yeni Maarif Modeli çerçevesinde yapılan içeriklerin paylaşıldığını kaydetti. Dizmen, kurum kültürünün öğretmenlere aktarılmasının ve mümkün olduğunca çok öğretmenin bir araya getirilerek fikir alışverişi yapılmasının kendileri için en önemli hedeflerden biri olduğunu söyledi.

Katılımcılar, seminerler ve atölyelerde edindikleri yöntemleri kendi sınıf ortamlarına uyarlamak üzere notlar alırken, organizasyonun genel değerlendirmesi öğretmenlerin mesleki gelişimine somut katkı sağladığı yönünde oldu. Etkinlik, Final Eğitim Kurumları genel merkez koordinatörlerinin yönlendirici rolü ile yerel öğretmenlerin uygulama sorumluluğunu birleştirerek sürdürülebilir bir paylaşıma zemin hazırladı.

FİNAL EĞİTİM KURUMLARININ YAPTIĞI ÇALIŞTAYDA FARKLI KENTLERDEN GELEN 150 ÖĞRETMEN, DİYARBAKIR FİNAL OKULLARI’NDA ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KATILDI.