Battalgazi'den lise öğrencilerine hafta sonu ücretsiz ingilizce eğitimi

Battalgazi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda lise öğrencilerinin yabancı dil gelişimine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz ingilizce kursu düzenliyor. Eğitimler, belediye hizmet binasında oluşturulan toplantı salonunda gerçekleştiriliyor ve öğrencilere okul dışı destek sağlanması hedefleniyor.

kursun amacı ve düzeni:

Kurs, öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerini geliştirmeye odaklanıyor. Eğitimler Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda planlanıyor ve yeni eğitim öğretim döneminin başında yapılan duyuruların ardından oluşturulan lise grubuyla sürdürülüyor. Ders programları, öğrencilerin okul takvimleri dikkate alınarak hazırlanıyor.

Belediye tarafından sunulan bu imkân, öğrencilerin okul derslerinin ötesinde yabancı dil pratiği yapmasına olanak tanırken ailelerin eğitim giderlerine de doğrudan destek veriyor. Kursa katılım ücretsiz olup öğrenciler ek bir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

eğitim saatleri ve uygulama:

Dersler cumartesi ve pazar günleri saat 08.00 ile 12.00 arasında alanında uzman öğretmen eşliğinde yürütülüyor. Haftasonu programı, düzenli çalışma temposu ve yoğunlaşmış içerik ile lise öğrencilerinin öğrenme süreçlerini destekleyecek şekilde planlanmış durumda.

Belediye yetkilileri, kursun devamlılığını sağlamak ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre gerekli düzenlemeleri yapmak üzere programı takip ediyor. İlanlar ve katılım bilgileri belediyenin duyuruları aracılığıyla paylaşılıyor.

BATTALGAZİ BELEDİYESİNDEN LİSE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ İNGİLİZCE KURSU