Antalya sempozyumunda baş dönmesine pratik çözüm: kristal oynamasına yönelik manevra eğitimi

Semptomlara kulak ver sempozyumu ve uygulamalı manevra kursu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "Semptomlara Kulak Ver" başlıklı etkinlikte, halk arasında "kristal oynaması" diye anılan baş dönmesinin (BPPV) tanı ve tedavisine odaklanan bir günlük uygulamalı manevra kursu gerçekleştirildi. Kurs, farklı şehirlerden gelen uzmanları, eğitim ve araştırma hastanelerinin asistanlarını, hekimleri ve odyologları bir araya getirdi.

Sempozyumun kapsamı ve amaçları:

Prof. Dr. Nuri Özgirgin liderliğindeki Uluslararası Vestibüler Derneği, kristal oynamasına bağlı baş dönmesi konusunda farkındalık yaratmak ve uygulamalı eğitim sağlamak amacıyla bu ve benzeri etkinlikleri düzenliyor. Özgirgin, daha önce Diyarbakır, Adana, Samsun ve Ankara’da da benzer eğitimler yaptıklarını belirtti ve baş dönmesinin en sık nedeninin bu tablo olduğunu vurguladı. Kursun öncelikli hedefi, genç meslektaşlara pratik bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktı.

Tanı ve tedavide manevraların önemi:

Kristal oynamasının patofizyolojisi, iç kulaktaki otolit adı verilen küçük kristallerin yerinden koparak dengeyi sağlayan yarım daire kanallarına kaçmasıyla açıklanıyor. Bu mekanizma hastada ani ve rahatsız edici baş dönmelerine yol açıyor. Geleneksel cerrahi müdahaleler yerine, spesifik manipulatif manevralar uygulanarak bu kristallerin yerlerine yönlendirilmesi sağlanıyor; kursun temel içeriği de bu manevraların doğru tekniğe göre öğretilmesi oldu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya, kursun tüm ilgili branşlara açık olduğunu ve pratik tanı ile tedavi yöntemlerinin üzerinde durulduğunu bildirdi. Çetinkaya, toplumun yaş ortalamasının artmasıyla BPPV'nin daha sık görüldüğünü, bu nedenle hasta farkındalığı ve hekim eğitiminin önem kazandığını söyledi.

Kurs boyunca katılımcılar, hastalığın tanısında kullanılan yönlendirilmiş muayene yöntemleri ile manevra uygulamalarını hem gözlemleyerek hem de pratik yaparak öğrendiler. Eğitimde yer alan hekimler ve odyologlar, edindikleri bilgileri kendi merkezlerine taşıyarak daha geniş bir hasta grubuna hizmet etmeyi amaçlıyorlar.

Sonuç olarak sempozyum, kristal oynamasına bağlı baş dönmesinde cerrahiye gerek kalmadan uygulanan manevraların yaygınlaştırılması ve hekimlerin bu konudaki becerilerinin artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ULUSLARARASI VESTİBÜLER DERNEĞİ VE SEMPOZYUM BAŞKANI PROF. DR. NURİ ÖZGİRGİN