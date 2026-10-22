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Antalya'da COP31 için 26 bin kişilik güvenlik ağı oluşturuluyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31'te yaklaşık 26 bin personelin görevlendirileceğini, güvenlik tedbirlerinin kara, hava ve denizden yürütüleceğini açıkladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 18:46

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Merve Çelik

Antalya'da COP31 için 26 bin kişilik güvenlik ağı oluşturuluyor

COP31 hazırlıkları yerinde denetlendi:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirve alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, şu ana kadar zirveye 85 liderin katılım bildirdiğini belirterek hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyledi.

güvenlik personeli ve kapsamı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 sürecinde yaklaşık 26 bin personelin görev yapacağını açıkladı. Çiftçi, güvenlik tedbirlerinin kara, hava ve deniz unsurlarıyla eş zamanlı uygulanacağını vurguladı. Güvenlik planlaması, günlük ziyaretçi sayısının 100 bine kadar çıkmasının beklendiği senaryolar üzerinden en ince ayrıntısına kadar hazırlandı.

Güvenlik önlemlerinin yanı sıra afet ve acil durum yönetimine ilişkin hazırlıklar da sürdürüyor. Konferans alanı ve konaklama noktalarında yangın tedbirleri, tahliye planları ve acil müdahale hazırlıkları gözden geçirildi; gerekli lojistik ve koordinasyon süreçleri planlandı.

protesto ve yerel yetki düzenlemeleri:

Bakan Çiftçi, COP31 kapsamında düzenlenebilecek gösteri ve yürüyüş başvurularının sürecin yerel düzeyde yönetilmesi amacıyla Antalya Valiliğine devredildiğini açıkladı. Çiftçi, sürecin Türkiye'nin itibarı ve prestiji açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Hazırlıklarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı ve "NATO Zirvesi’nde olduğu gibi burada da gerekli tedbirleri aldık" diye ekledi.

İnceleme ziyaretine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri eşlik etti.

BAKA ÇİFTÇİ, COP31 ZİRVESİ KAPSAMINDA YAKLAŞIK 26 BİN PERSONELİN GÖREV YAPACAĞINI BELİRTEREK...

BAKA ÇİFTÇİ, COP31 ZİRVESİ KAPSAMINDA YAKLAŞIK 26 BİN PERSONELİN GÖREV YAPACAĞINI BELİRTEREK GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN KARA, HAVA VE DENİZDEN YÜRÜTÜLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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