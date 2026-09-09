Antalya'da COP31 lojistiğini OMSAN yürütecek

OMSAN'ın sorumluluk alanı:

OMSAN Lojistik, Türkiye’nin ev sahibi olduğu Antalya'daki COP31 kapsamında yürütülecek uluslararası taşıma operasyonlarını ve etkinlik sahasındaki lojistik süreçlerin yönetimini üstlendi. Şirket, yurt dışından konferans için getirilecek malzeme ve ekipmanların Türkiye'ye taşınmasının yanı sıra 1 milyon metrekarelik etkinlik alanındaki tüm taşıma operasyonlarını planlayıp uygulayacak.

Konferansın kapsamı ve lojistiğin önemi:

COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bünyesindeki en önemli buluşmalardan biri olacak. Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet temsilcileri, bakanlar, delegasyon başkanları, Birleşmiş Milletler kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı konferansta küresel iklim eylemi, iklim finansmanı, uyum ve adil dönüşüm gibi kritik başlıklar gündeme gelecek; bu bağlamda lojistik, diplomatik akışın ve saha operasyonlarının sorunsuz işlemesi için kilit rol üstlenecek.

Hazırlık süreci ve ortak değerlendirmeler:

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Ahmet Tansık ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve konferansın mekân yönetiminden sorumlu Burak Demiralp arasında yapılan görüşmede, konferansın hazırlık süreçleri ve OMSAN'ın yürüteceği lojistik operasyonlar ele alındı. Taraflar, organizasyonun uluslararası önemi, lojistiğin kritik rolü ve sürdürülebilir taşımacılığın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Tansık, OMSAN'ın seçilmesini şirketin operasyonel gücüne ve yükselen başarı grafiğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak niteleyerek şunları ifade etti: 'COP31 yalnızca Türkiye için değil, dünyanın geleceği açısından da son derece önemli bir buluşma. Böylesine büyük bir organizasyonun uluslararası taşımalarını ve devasa bir etkinlik alanındaki taşıma operasyonlarını üstlenmek bizim için büyük bir onur ve önemli bir sorumluluk.'

OMSAN, uluslararası taşımacılıktan etkinlik sahasındaki günlük lojistik hareketliliğe kadar uzanan geniş bir operasyon zincirinin koordinasyonunu sağlayacak. Şirketin üstlendiği bu görev, büyük ölçekli organizasyonların lojistik süreçlerini yönetmedeki yetkinliğini ortaya koyuyor ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı küresel organizasyonun sahadaki akışına doğrudan katkı sağlayacak.

COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ULUSLARARASI TAŞIMA OPERASYONLARINI VE 1 MİLYON METREKARELİK ETKİNLİK ALANINDAKİ TÜM LOJİSTİK SÜREÇLERİNİ OMSAN LOJİSTİK ÜSTLENECEK.