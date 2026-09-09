Bayburt'ta doğal taş yatırımları ihracat ve istihdamı hedefliyor

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu tarafından, ihracat odaklı yatırım projesi kapsamında Doğal Taş Fabrikasında kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. Yapılan ziyarette fabrika yönetimi tarafından yürütülen çalışmalar ve yatırımın bölge ekonomisine katkıları hakkında bilgi alındı.

yatırımın amaçları:

Ziyarette, Bayburt’un doğal taş kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, üretimin artırılması, yeni istihdam alanları oluşturulması ve ilin ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflerinin ön planda olduğu vurgulandı. Fabrikada geliştirilen süreçlerin ve yapılacak ilave yatırımların, yerel sanayiye doğrudan katkı sağlayacağı ifade edildi.

üretim, süreç ve istihdam değerlendirmesi:

Vali Eldivan ve İbrahimcioğlu, fabrika Genel Müdürü Murat Türkoğlu'ndan üretim faaliyetleri, yatırım süreci ve istihdam imkânlarına ilişkin detaylı bilgiler aldı. İncelemelerde, Bayburt'un doğal taş sektöründeki potansiyelinin daha güçlü şekilde ihracata yansıtılması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Toplantı ve saha ziyaretleri, yatırım projesinin hem üretim verimliliğini artırmaya hem de bölgedeki istihdamı çeşitlendirmeye yönelik somut adımlar içerdiğini ortaya koydu. Yetkililer, sürecin takipçisi olunacağını ve yatırımın bölge ekonomisine katma değer sağlayacak şekilde yönlendirileceğini belirtti.

BAYBURT’TA DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIMLAR ELE ALINDI