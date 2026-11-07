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Yurt personeline acil durum eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatı

Eskişehir Yunus Emre Yurdu'nda personele verilen teorik yangın eğitimi ve bahçede yapılan kontrollü tatbikat, tahliye ve söndürme becerilerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yurt personeline acil durum eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatı

yangın eğitimi ve tatbikatın amacı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir Yurt Müdürlüğü bünyesindeki Yunus Emre Yurdu personeline yönelik düzenlenen programın amacı, acil durumlara karşı hazırlığı artırmaktı. Etkinlik kapsamında personele yangın anında nasıl hareket edileceği, tahliye süreçleri ve söndürme ekipmanlarının kullanımı anlatıldı.

teorik eğitimde verilen temel bilgiler:

Eğitimde özellikle doğru hareket tarzları, tahliye adımları ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı üzerinde duruldu. Teorik anlatım, personelin uygulamaya hazır hale gelmesi hedefiyle detaylandırıldı.

uygulamalı tatbikat ve müdahale:

Eğitimi takiben yurt bahçesinde kontrollü şekilde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği çıkan yangına müdahale eden ekipler, aldıkları bilgiler doğrultusunda söndürme işlemlerini başarıyla tamamladı ve tahliye prosedürlerini uyguladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YUNUS EMRE YURDU PERSONELİNE...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ YUNUS EMRE YURDU PERSONELİNE YÖNELİK YANGIN EĞİTİMİ VE UYGULAMALI YANGIN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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