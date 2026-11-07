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kaldırımda bulunan plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi

Karaman Cedit Mahallesi'nde plakasız, terk edilmiş motosiklet bulundu. Polis incelemesi çalıntı olduğunu ve düz kontakla alındığını belirledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

kaldırımda bulunan plakasız motosikletin çalıntı olduğu belirlendi

buluntu ve ilk müdahale:

Karaman'da kaldırım üzerinde terk edilmiş halde duran bir motosiklet, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polisin dikkatini çekti. Olay, Cedit Mahallesi 325. Sokak üzerinde gerçekleşti; araçta plaka bulunmuyordu ve terk edilmiş görünümü vardı.

olayın gelişimi:

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri motosiklet üzerinde ilk incelemeyi yaptı. Yapılan kontrollerde aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Ekipler, motosikletin düz kontak yöntemiyle alındığı yönünde değerlendirme yaptı.

inceleme ve takip:

Olay yeri inceleme ekibi çağrılarak motosiklet üzerinde parmak izi çalışması gerçekleştirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından motosiklet, sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, motosikleti çalan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular ve parmak izi sonuçları, zanlıların tespit edilmesine yardımcı olacak unsurlar arasında yer alıyor.

KARAMAN’DA KALDIRIM ÜZERİNDE TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNAN PLAKASIZ MOTOSİKLETİN YAPILAN İNCELEMEDE...

KARAMAN’DA KALDIRIM ÜZERİNDE TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNAN PLAKASIZ MOTOSİKLETİN YAPILAN İNCELEMEDE ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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