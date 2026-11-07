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Konya ve Çanakkale bağlantılı fuhuş ağına operasyon: 7 kişi tutuklandı

Konya merkezli 3 aylık çalışma sonucu düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık eden 7 şüpheli yakalandı, şüpheliler tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya ve Çanakkale bağlantılı fuhuş ağına operasyon: 7 kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik yürüttükleri 3 ay süren kapsamlı bir çalışma sonucunda soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerle, fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 7 şüpheli tespit edildi.

Yakalananlar ve ele geçirilenler:

Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar Konya ve Çanakkale’de gerçekleştirildi; operasyonlarda Konya’da 6, Çanakkale’de 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Operasyon esnasında 1 tabanca, 262 bin lira, 15 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi.

Adli süreç ve mağdurların durumu:

Çalışmalar kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 16 kadın hakkında gerekli idari ve soruşturma işlemleri yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemlerinin başlatılması amacıyla GÖKSEM'e teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA’DA FUHŞA TEŞVİK VE ARACILIK ETTİKLERİ İDDİASIYLA 3 AY SÜREN ÇALIŞMA KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

KONYA’DA FUHŞA TEŞVİK VE ARACILIK ETTİKLERİ İDDİASIYLA 3 AY SÜREN ÇALIŞMA KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLER, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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