Antalya'da gecekondu yangını canları kurtardı, gerisi kül oldu

Antalya Kepez'te gecekondu yangını:

Antalya'nın Kepez ilçesi Beşkonak Mahallesi 4409 Sokak'ta, kiracı olarak yaşayan yabancı uyruklu bir ailenin bulunduğu gecekonduda çıkan yangın, evin büyük bölümünü küle çevirdi. Olay sırasında annesi ve iki çocuğunun evin bahçesine çıktığı; küçük kızın içeride uyuduğu ve annenin onu alarak dışarı çıktığı bildirildi.

yangın anı ve itfaiye müdahalesi:

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Kısa sürede büyüyen alevler gecekondunun tamamını sardı; mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Küçük kız ve ağabeyi, alevler içindeki evin yanışını ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Olay yerinde inceleme yapan mahalle sakini Ali Cüneydi, yaşadıklarını anlattı.

Ali Cüneydi yangın anını şöyle aktardı: "Eşim, çocuklarım, annem ve babamla birlikte oturuyorduk evde. Herkes evin bahçesindeydi, bir tane küçük kızım içerde yatıyordu. Yangın çıkınca eşim eve giriyor. Alevi görünce çocuğu çıkartıyor. Beni aradı, elektrik sayacından şalteri kapatmasını söyledim. Çocuğu çıkardıktan sonra ateşi söndürmek için eve girmeye çalışmış. Elinden geleni yapmış ama söndürememiş. Canlarını kurtarmak için dışarı çıkmışlar. Allah’a şükür canlarını kurtarmışlar."

aileye kalan hasar ve konaklama arayışı:

Gecekonduda bulunan tüm eşyaların yandığını, evin çatı örtüsünün ahşap olmasının alevlerin hızla yayılmasına neden olduğunu belirten Cüneydi, evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Aile, aynı mahalledeki bir yakınlarının evine sığındı ve şimdilik komşulardan kalacak yer arıyor.

Cüneydi ayrıca, evde birikmiş yaklaşık 260 bin TL civarında paralarının da yandığını ifade ederek maddi kaybın büyük olduğunu vurguladı. Yetkililerin ve komşuların desteği beklenirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

YANGIN SIRASINDA EVDE UYUYAN ÇOCUĞUNU DA ALARAK DIŞARAK ÇIKAN ANNE, CANLARINI SON ANDA KURTARDI.