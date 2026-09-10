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Kulu girişinde takla: otomobildeki iki çocuk hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi girişinde kontrolden çıkan otomobil takla attı; araçtaki 16 ve 14 yaşındaki iki çocuk yaralandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kulu girişinde takla: otomobildeki iki çocuk hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde kaza

Konya'nın Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesi girişinde bir otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan iki çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.A.K. yönetimindeki 06 BNC 275 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan Y.K. (16) ile Y.K. (14) yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve nakil:

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki durumlarıyla ilgili şimdiye kadar resmi bir ayrıntı paylaşılmadı.

İnceleme başlatıldı:

Kaza yerinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için görgü tanıkları ve olay yerindeki deliller üzerinde çalışma yürütüyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU ARAÇTA BULUNAN 2 ÇOCUK YARALANDI.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU ARAÇTA BULUNAN 2 ÇOCUK YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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