Antalya'da kampüs içinde deniz manzaralı yurtlar öğrencileri otel konforunda karşılayacak

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala Antalya'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda son hazırlıklar tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine yakın konumda bulunan yurtlar, Konyaaltı Sahili'ne yürüyüş mesafesi ve geniş doğa manzaralarıyla yeni dönemi bekliyor.

Antalya genelinde hedeflenen barınma kapasitesi kapsamında gençlere sadece yatak sağlanması amaçlanmıyor. Yurtlarda eğitim, sosyal ve sportif ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler yapıldı; öğrenciler için yemekhane, çamaşırhane, ders çalışma alanları ve çeşitli etkinlik mekanları hazır tutuluyor.

Kampüs yaşamı ve konfor:

Akdeniz Üniversitesi kampüsü içindeki bazı yurtlar, sosyal tesis ve yemekhane gibi ortak kullanım alanları sayesinde öğrencilerin kampüs yaşamının merkezinde barınmasını sağlıyor. Odalar genellikle 4 ve 6 kişilik olarak düzenlendi ve ortak alanlarla destekleniyor. Yemekhane, ders çalışma alanları ve sosyal sportif tesisler gençlerin gündelik ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde planlandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, gençlerin kendilerini evlerinde hissedecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirtti. Gürhan ailenin sıcaklığını vurgulayarak yurtların amacının öğrencileri otel konforunda, aile sıcaklığında ağırlamak olduğunu söyledi.

Karşılama ve ulaşım hizmetleri:

Yurt yönetimi öğrencilerin kentte ilk adımlarından itibaren yanlarında olmayı hedefliyor. Otogar ve havalimanlarından başlayacak karşılama hizmetleriyle öğrenciler doğrudan yurtlarına kadar eşlik edilecek. Ulaşım kolaylığı sağlanmış noktalarda konumlanan yurtlar, üniversitelere erişimi pratik hale getiriyor.

Yavuz Gürhan, yurt başvurusu yapan gençlerin tamamına barınma hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti ve il genelinde yaklaşık 25 bin yükseköğrenim öğrencisine barınma hizmeti verilmesinin amaçlandığını söyledi. Bu hedef doğrultusunda yerleştirme ve yönlendirme süreçleri personel eşliğinde yürütülecek.

Yurtlarda sunulan imkanlar yalnızca barınma ile sınırlı kalmıyor. Eğitim sürecini destekleyecek çalışma alanları, sosyal etkinlik mekanları ve sportif faaliyet alanlarıyla gençlerin okul içi ve dışı ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Böylece öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri desteklenecek şekilde bir altyapı oluşturuldu.

Konyaaltı Sahili manzarası ve kampüs içi orman görünümü sunan yurtlar, Antalya'yı tercih eden gençlere hem şehir merkezine yakınlık hem de doğayla iç içe bir yaşam alanı vadediyor. Yetkililer, yeni dönemde öğrencilerin hem güvenlik hem de konfor açısından desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

ANTALYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ YAVUZ GÜRHAN